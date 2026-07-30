Нови цени на винетките от 1 август - ето колко ще плащаме

Цените на винетките ще бъдат увеличени с 30%

Допълнителни приходи от над 22,5 млн. евро през 2026 г. и повече от 54 млн. евро годишно през следващите години се очакват след промяната в цените на винетните такси. С приетото от правителството Постановление за изменение на Тарифата за таксите, събирани за преминаване и използване на републиканската пътна мрежа, е предвидено увеличение на цените на винетките с 30% от 1 август 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба, предава БТА.

Какви ще са новите цени?

За превозните средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория M1, годишната винетка ще струва 64,50 евро вместо досегашните 49,60 евро. От Министерския съвет уточняват, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа. Цените на винетките за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 г.

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Новите цени предвиждат тримесечната винетка да се увеличи до 35,90 евро от досегашните 27,61 евро, а месечната - до 19,90 евро вместо 15,34 евро. Седмичната винетка ще поскъпне от 7,67 евро на 10 евро, уикенд винетката ще бъде 6,60 евро вместо 5,11 евро, а еднодневната ще се повиши от 4,09 евро на 5,30 евро. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3,5 тона - от 35,79 евро тя ще стане 46,50 евро.

За какво ще се ползват допълнителните приходи?

Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на повредени ограничителни системи - мантинели, поставяне на по-устойчива термопластична хоризонтална маркировка и изграждане на автономно осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на софтуерните модули на ТОЛ системата.

Според технически одити над 35% от второкласната и третокласната пътна мрежа в България, или повече от 7000 км, са в незадоволително или лошо състояние. От Министерския съвет посочват, че дългогодишният недостиг на средства за капиталови ремонти води до превръщане на малките повреди в сериозни разрушения на пътната основа. Настоящият модел осигурява предимно финансиране за текущи и аварийни дейности, но не позволява цялостна рехабилитация на инфраструктурата.

Правителството отбелязва, че съвременните изисквания за пътна безопасност в Европейския съюз налагат внедряването на по-скъпи пасивни системи за защита, интелигентни транспортни технологии, шумяща хоризонтална маркировка и автоматизирано LED осветление. Според кабинета сегашните приходи от винетки покриват основни нужди, но не осигуряват достатъчно средства за всички необходими защитни елементи. Промяната от 1 август цели значителна част от допълнителното финансово натоварване да бъде поета от чуждестранните ползватели на пътната мрежа, тъй като август е месецът с най-интензивен транзитен трафик през страната. Правителството смята още, че допълнителните приходи през есенните месеци ще осигурят необходимия финансов резерв за зимното поддържане на пътищата.