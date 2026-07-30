Бизнесът климатът у нас се подобрява през юли

Какви са основните проблеми, с които страната ни все още се сблъсква?

Бизнес климатът у нас се повишава с 0,7 пункта спрямо предходния месец до 116,8%. Като повишение се отчита промишлеността и строителството, докато сектора на услугите де наблюдава понижение, сочат данните на НСИ. Въпреки това остават някои основни проблеми, пише БТА.

Основни проблеми

Недостигът на работна ръка е нещото, с което се борим от години, а несигурната икономическа среда подпомага развитието на този проблем. Преобладаващата част от представителите на бизнеса посочват, че очакват продажните цени да останат без промяна и през идните три месеца.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се покачва с 1,1 пункта (от 16,1 на сто на 17,2 на сто), което се дължи на позитивните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение обаче притокът на нови поръчки през последните три месеца е намалял, а очакванията им за производствената активност през следващите три месеца остават неблагоприятни.

През юли средното натоварване на мощностите е с 2,4 пункта под нивото си от април и достига 72,9 на сто.

Факторите, ограничаващи в най-голяма степен дейността на предприятията, са несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, като в сравнение с предходния месец се наблюдава намаление на отрицателното въздействие на първия фактор. Относно продажните цени в промишлеността 81 на сто от мениджърите прогнозират те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство

През юли съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства с 4,5 пункта (от 11,1 на сто на 15,6 на сто) в резултат на благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на новите поръчки през следващите шест месеца прогнозите им са в посока на увеличение, което според тях ще доведе и до активизиране на дейността в краткосрочен план.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса, като спрямо юни се отчита намаление на негативното влияние на първия и третия фактор.

Относно продажните цени в строителството мениджърите очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ остава на нивото си от юни (от 27,3 на сто на 27,2 на сто). Мненията на търговците на дребно за обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, се подобряват.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила. В сравнение с предходния месец нараства делът на търговците на дребно, които не предвиждат промяна в продажните цени през следващите три месеца.

Услуги

През юли съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 2,8 пункта (от 9,8 на сто на 7 на сто) главно поради резервираните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Неблагоприятни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, посочени съответно от 54,4 и 40,3 на сто от предприятията.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са те да запазят своето равнище през следващите три месеца.