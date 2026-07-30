Инфлацията у нас се забавя до 4,4% през юли

Това е понижение с 1 процентен пункт спрямо предходния месец юни

Годишната инфлация в България се забавя до 4,4 на сто през месец юли тази година, сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. Това представлява понижение с 1 процентен пункт спрямо предходния месец юни, когато бе отчетена годишна инфлация от 5,4 на сто. НСИ очаква месечната инфлация през юли да възлезе на 0,7 на сто, след като през преходния месец юни бе отчетена дефлация от 0,9 на сто.

През юли 2026 г. спрямо предходния месец се очаква най-голямо увеличение на цените в групите: „Развлечения, спорт и култура“ (11,5 на сто), „Услуги на ресторанти и хотели“ (2,3 на сто) и „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ (2 на сто). Най-голямо намаление се очаква в групите: „Облекло и обувки“ (2,9 на сто), „Транспорт“ (2,6 на сто) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (0,8 на сто).

Годишната инфлация у нас според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който се прилага като сравним измерител за страните от Европейския съюз, се очаква да достигне 4,1 на сто през юли при месечна инфлация от 0,4 на сто, предаде БТА. За сравнение, през юни годишната инфлация според ХИПЦ бе 5,2 на сто при месечна дефлация от 0,5 на сто.

Според експресната предварителна оценка на НСИ през юли 2026 г. се очаква месечното изменение на индекса на цените на малката кошница да бъде минус 0,3 на сто, а годишното изменение да бъде 2,1 на сто. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата спрямо предходния месец се очаква да имат хранителни продукти (намаление с 1,2 на сто), нехранителни стоки (намаление с 0,7 на сто) и услуги (увеличение с 2,2 на сто).

Данните за инфлацията и индексите на потребителските цени за юли 2026 г. ще бъдат публикувани на 17 август 2026 година, посочват от НСИ.