Клубът на свръхбогатите расте все повече: Колко милиардери има по света?

Най-богатият остава Илон Мъск с оценка на състоянието от 342 млрд. долара

Клубът на милиардерите никога не е бил по-голям и по-богат. Forbes публикува годишния си списък на милиардерите, като отбелязва кой е на върха, кой е спаднал, кой е извън класацията и защо тези данни са по-важни от всякога.

Снимка: Ройтерс

Това богатство вече не се ограничава само до САЩ. Тазгодишният списък включва рекордните 3028 души по целия свят – с 247 повече от миналата година, което е първият път, когато броят на милиардерите надвишава 3000. Общото им състояние достига 16,1 трилиона долара – с 2 трилиона повече от предходната година и повече от БВП на всяка държава в света, освен САЩ и Китай. Средното състояние на милиардер сега е 5,3 милиарда долара, с 200 милиона повече спрямо 2024 г.

За първи път в историята има трима души с богатство над 200 милиарда долара, част от рекордните 15 членове на „Клуба на 100-те милиарда долара“ – елитна група на върха на списъка. Тези 15 милиардери притежават общо 2,4 трилиона долара, което е повече от състоянието на най-богатите 1500 милиардери заедно.

Най-богатият остава Илон Мъск с оценка на състоянието от 342 милиарда долара. През последната година той е добавил 147 милиарда, благодарение на успехите на SpaceX и xAI, а и благодарение на ръста на Tesla. Това му позволява да си върне първото място пред Арно и да има преднина от 126 милиарда пред втория най-богат човек, Марк Зукърбърг (216 милиарда долара). Следват Джеф Безос (215 милиарда), Лари Елисън (192 милиарда) и Арно (178 милиарда), който отбелязва най-ниската си позиция от 2017 г.

Снимка: Getty Images / iStock

САЩ водят с рекордните 902 милиардери, Китай (включително Хонконг) е втори с 516, а Индия трета с 205. Повече от половината от всички милиардери са от тези три държави, като общо 76 държави и две полуавтономни територии имат поне един милиардер. Сред новите имена са знаменитости като Брус Спрингстийн, Арнолд Шварценегер и Джери Сайнфелд, както и магнати от крипто и AI индустрията.

Сред най-богатите новодошли е Мерилин Симънс (31 милиарда), вдовицата на Джим Симънс. Жените са едва 13,4% от списъка, като Алис Уолтън (101 милиарда) остава най-богатата жена в света. Общо 67% са самонатрупали богатството си, най-младият сред тях е Александър Уанг (28 г., 2 милиарда), а най-възрастният е Джордж Джоузеф (103 г., 1,9 милиарда).

Някои милиардери не се представиха добре – 107 души отпадат от списъка от миналата година, включително Лиса Су (AMD), Сара Лиу (Supermicro) и Никълъс Пуеч (Hermès). Forbes оценява състоянието на база акции, недвижими имоти, произведения на изкуството, транспортни средства, дялове в компании, дългове и дарения, като обхваща всички активи на милиардерите и семействата им.

