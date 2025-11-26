Български милиардер твърди, че Gen Z вече спестява за пенсия

Gen Z има консервативен финансов подход в сравнение с предишните поколения

Младите американци вече мислят за пенсиониране и започват да спестяват по-рано от предишните поколения, твърди съоснователят и главен изпълнителен директор на Robinhood – българинът Влад Тенев.

„Когато завършвах колеж през 2008 г., изобщо не мислех за пенсиониране. То ми изглеждаше много, много далеч“, казва Тенев в разговор с Джак Алтман — брат на главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман — в скорошен епизод на подкаст.

По думите му Gen Z открива пенсионни сметки още на 19 години, което според него показва по-консервативен финансов подход в сравнение с предишните поколения.

Тенев обясни промяната с нарастващата финансова грамотност и по-дългосрочното мислене сред младите. В същото време проучвания сочат, че мнозина от тях се притесняват, че сигурното пенсиониране става все по-недостижимо заради растящи дългове и несигурност на пазара на труда, пише Newsweek.

Какво показват данните?

Според проучване от 2024 г. на доставчика на пенсионни услуги TIAA около един на всеки пет представители на Gen Z вече спестява за пенсия. Друго изследване, публикувано през октомври, показва, че мнозинството американци смятат традиционната пенсионна възраст между 65 и 70 години за „недостижима“.

Изследване на Western & Southern Financial Group от тази година установи, че близо половината американци (49%) не вярват, че някога ще могат да се пенсионират спокойно. Все повече от тях — начело с Gen Z — обмислят пенсиониране в чужбина, за да намалят финансовия натиск. Според данните 40% от представителите на Gen Z биха се преместили в друга държава заради по-достъпни условия за пенсиониране.

Освен икономическите предизвикателства, тенденциите отразяват и различни разбирания за пенсионирането. Gen Z отдава по-голямо значение на ранната финансова свобода и смята идеалната пенсионна възраст за 59 години — под нивата при милениълите (61), Gen X (64) и бейби бумърите (67), сочи доклад на Manulife John Hancock.

„Gen Z като цяло — и особено жените — започват да осъзнават, че колкото повече спестяваш и инвестираш, толкова повече контрол и свобода имаш върху живота си“, коментира финансовият консултант Райън Викторин пред New York Times през юни.

Какво следва?

В унисон с наблюденията на Тенев инвестиционната компания Vanguard съобщи, че работещите от поколенията Z и милениълите са на път да бъдат по-добре подготвени за пенсиониране от по-старите поколения.

Около 47% от служителите на възраст 24–28 години и 42% от милениълите се очаква да запазят сегашния си стандарт на живот при пенсиониране заради по-широкия достъп до пенсионни планове. За сравнение — това важи за 41% от поколението X и 40% от бейби бумърите.

