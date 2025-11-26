BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69321 BGN
Петрол
61.6 $/барел
Bitcoin
$88,339.1
Последвайте ни
1 USD
1.69321 BGN
Петрол
61.6 $/барел
Bitcoin
$88,339.1
БГ Бизнес Български милиардер твърди, че Gen Z вече спестява за пенсия

Български милиардер твърди, че Gen Z вече спестява за пенсия

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Gen Z има консервативен финансов подход в сравнение с предишните поколения

Младите американци вече мислят за пенсиониране и започват да спестяват по-рано от предишните поколения, твърди съоснователят и главен изпълнителен директор на Robinhood – българинът Влад Тенев.

„Когато завършвах колеж през 2008 г., изобщо не мислех за пенсиониране. То ми изглеждаше много, много далеч“, казва Тенев в разговор с Джак Алтман — брат на главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман — в скорошен епизод на подкаст.

По думите му Gen Z открива пенсионни сметки още на 19 години, което според него показва по-консервативен финансов подход в сравнение с предишните поколения.

Тенев обясни промяната с нарастващата финансова грамотност и по-дългосрочното мислене сред младите. В същото време проучвания сочат, че мнозина от тях се притесняват, че сигурното пенсиониране става все по-недостижимо заради растящи дългове и несигурност на пазара на труда, пише Newsweek.

Бизнесменът Ричард Брансън загуби съпругата си

Какво показват данните?

Според проучване от 2024 г. на доставчика на пенсионни услуги TIAA около един на всеки пет представители на Gen Z вече спестява за пенсия. Друго изследване, публикувано през октомври, показва, че мнозинството американци смятат традиционната пенсионна възраст между 65 и 70 години за „недостижима“.

Изследване на Western & Southern Financial Group от тази година установи, че близо половината американци (49%) не вярват, че някога ще могат да се пенсионират спокойно. Все повече от тях — начело с Gen Z — обмислят пенсиониране в чужбина, за да намалят финансовия натиск. Според данните 40% от представителите на Gen Z биха се преместили в друга държава заради по-достъпни условия за пенсиониране.

Освен икономическите предизвикателства, тенденциите отразяват и различни разбирания за пенсионирането. Gen Z отдава по-голямо значение на ранната финансова свобода и смята идеалната пенсионна възраст за 59 години — под нивата при милениълите (61), Gen X (64) и бейби бумърите (67), сочи доклад на Manulife John Hancock.

„Gen Z като цяло — и особено жените — започват да осъзнават, че колкото повече спестяваш и инвестираш, толкова повече контрол и свобода имаш върху живота си“, коментира финансовият консултант Райън Викторин пред New York Times през юни.

За 1 кв.м жилище в София е необходима 1.3 месечна заплата

Какво следва?

В унисон с наблюденията на Тенев инвестиционната компания Vanguard съобщи, че работещите от поколенията Z и милениълите са на път да бъдат по-добре подготвени за пенсиониране от по-старите поколения.

Около 47% от служителите на възраст 24–28 години и 42% от милениълите се очаква да запазят сегашния си стандарт на живот при пенсиониране заради по-широкия достъп до пенсионни планове. За сравнение — това важи за 41% от поколението X и 40% от бейби бумърите.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата