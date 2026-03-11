Най-младият милиардер в света е на 20 години

1% от общо 3428 милиардери в света са под 30 години

Огромните инвестиции в технологични компании, бумът на изкуствения интелект и наследените семейни богатства доведоха до рекорден брой млади милиардери в света. В най-новата класация на Forbes за световните милиардери има 35 души под 30 години, които вече притежават състояние от над 1 млрд. долара.

Те представляват едва около 1% от общо 3428 милиардери в света, но броят им е по-голям спрямо миналата година. Богатството им идва от различни индустрии – от дрогерии и индустриално производство до бизнес с изкуствен интелект и софтуерни компании.

Макар че повечето от тях са наследили богатството си, 12 от младите милиардери са натрупали състоянието си сами, което е рекорд за класацията.

Сред най-младите милиардери, изградили сами богатството си, са Сурия Мидха, Брендън Фуди и Адарш Хиремат, създатели на стартъпа за подбор на кадри с изкуствен интелект Mercor. И тримата са на 22 години и притежават по около 2,2 млрд. долара.

Мидха е и най-младият милиардер в света, който е натрупал богатството си сам, изпреварвайки основателя на Scale AI Александър Уанг, който заемаше тази позиция в класацията миналата година. Тримата предприемачи са и сред най-младите милиардери в историята на списъка на Forbes, постигнали това със собствен бизнес, подобрявайки рекорда на Марк Зукърбърг, който влиза в класацията на 23 години.

В списъка има и нова най-млада жена милиардер, която сама е натрупала богатството си – Лопес Лара, 29-годишна от Бразилия и бивша балерина. Тя е съосновател на платформа за пазарни прогнози Kalshi.

Най-младият милиардер в света обаче е 20-годишната Амели Войгт Трежес от Бразилия. Тя наследява дял в индустриалната компания WEG, основана от нейния дядо през 1961 г.

Осем от милиардерите под 30 години са американски граждани, а още трима живеят в САЩ. Тринадесет са от Европа, а шест – от Азия. Всички американци в списъка са натрупали богатството си сами, докато повечето европейци са наследили състоянието си.

Общото състояние на тези 35 млади милиардери се оценява на около 92,4 млрд. долара.

