Пенсионната възраст в Италия ще се повиши до 70 или повече години

Италия е сред държавите, за които се очаква през следващите десетилетия пенсионната възраст постепенно да достигне 70 години или дори повече. Това показва последният доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) „Пенсиите 2025 – обзор“, предава БТА.

Снимка: Getty Images/iStock

В момента италианците се пенсионират на 67-годишна възраст, като действа автоматичен механизъм, който я коригира нагоре в зависимост от увеличаването на средната продължителност на живота. Според експертите именно тази формула ще доведе до постепенно, но неизбежно покачване през идните години, за да се поддържа устойчивостта на пенсионната система.

В доклада се отбелязва, че „нормалната възраст за пенсиониране ще се повиши в повече от половината страни от ОИСР“, варирайки от 62 години в Колумбия (за мъжете), Люксембург и Словения до около 70 или над 70 години в държави като Дания, Естония, Италия, Нидерландия и Швеция. Това поставя Италия сред страните, които ще се адаптират най-силно към демографските промени.

Снимка: Getty Images/iStock

ОИСР подчертава още, че Италия е сред държавите, където населението в трудоспособна възраст – между 20 и 64 години – се очаква да намалее с повече от 30% през идните четири десетилетия. Това свиване ще окаже значителен натиск върху пазара на труда, социалните разходи и устойчивостта на пенсионната система.

Подобни демографски предизвикателства предстоят и пред редица други страни от ОИСР, сред които Естония, Гърция, Япония, Южна Корея, Латвия, Литва, Полша, Словакия и Испания. Според анализа тези държави ще трябва да търсят нови политики за насърчаване на заетостта, миграцията и раждаемостта, за да компенсират очаквания недостиг на работна сила.

