По-голямата част от международните плащания от България през 2024 г. са били в щатски долари

Най-често използваните коридори са Китай, Турция, Индия, Хонконг и САЩ

Скоростта и предвидимостта на плащанията са ключови за международната търговия, особено за малките и средните предприятия, които работят в различни валути и часови зони, посочва анализ на iBanFirst, цититран от БТА. Компанията е проучила 189 945 SWIFT трансакции, извършени през 2024 г. чрез платформата и проследени чрез iBanFirst Payment Tracker, включително данни за България.

Анализът показва, че през 2024 г. основните валути при международните плащания от България са щатски долар, евро, лев, китайски юан и британска лира. Щатският долар представлява 69,11% от всички международни SWIFT плащания от страната (при 58% глобално), а плащанията в USD и EUR формират 83,3% от трансакциите по брой и 95% по обем. Най-често използваните коридори са Китай, Турция, Индия, Хонконг и САЩ.

На европейско ниво над 64% от преводите към САЩ и Обединеното кралство пристигат за под два часа, докато само 12% от плащанията в щатски долари към Китай и Хонконг се обработват толкова бързо. USD остава водещата валута за международни плащания в Европа с дял от 58%, като основните дестинации са Китай, Хонконг и САЩ.

Времето на изпращане е ключов фактор: преводите, направени преди 10:00 CET, най-често пристигат в същия ден, докато тези, инициирани в петък следобед, се обработват в понеделник. Местната валута не гарантира по-бързи плащания — преводите в китайски юани към Китай често отнемат повече време от тези в USD. Данните показват, че 90% от международните плащания достигат банката на бенефициента до един час, но само 43% се кредитират по сметката в този срок. Средният брой посреднически банки в Европа е 1,9, а България има най-ниската стойност — 1,5.

Скоростта на международните плащания зависи от дестинацията, часовите зони, cut-off сроковете, регулаторните изисквания и спецификите на банковите системи. Валута, момента на изпращане, различията в работните дни и качеството на подадените данни също влияят, като забавянията най-често възникват при последния етап — кредитирането на сметката на получателя.