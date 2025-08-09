"Сръбските карибски острови", където цената на шезлонга е 8 лв.

Тюркоазената перла на Фрушка гора, която привлича въпреки забраните

В сърцето на Фрушка гора, скрито сред горите, се намира едно от най-обсъжданите места в Сърбия това лято – езерото Бели Камен. Със своите тюркоазени води, спираща дъха природа и усещане за откъсване от реалността, това място се е превърнало в истински летен хит – дори въпреки официалната забрана за плуване, пише сръбската медия Biznis Kurir.

Лятно бягство въпреки рисковете

През последните горещи дни, хора от цяла Войводина се насочват към Бели Камен в търсене на прохлада. Езерото, което всъщност е бивша каменна кариера, привлича с уникалната си атмосфера: кристално чиста вода, обградена от зеленина, без входни такси и с усещане за „тайно“ място, известно само на избрани.

Въпреки забраната за къпане, плажът кипи от живот. Особено през уикендите, когато е почти невъзможно да се намери място за паркиране, а хората разполагат хавлии и чадъри дори върху каменистите участъци.

Но това райско място крие и своите сенки. Няма спасители, няма медицинска помощ, а дъното на езерото е непредвидимо и опасно, като достига дълбочина до 57 метра. Въпреки това, посетителите – както местни, така и туристи – сякаш не се страхуват. Привлечени са от естествения чар и свободата, която мястото предлага.

Колко струва ден на Бели Камен?

Езерото предлага и някои платени услуги, които допълват преживяването:

Шезлонг: около 500 динара

SUP дъска: 700 динара (1/2 час), 1000 динара (1 час)

Водно колело: 1000 динара (1/2 час), 1500 динара (1 час)

Наливна бира: около 280 динара

Два шезлонга + чадър: около 1000 динара

Кафе/сок Ness: около 380 динара

Но ако решите да си донесете всичко необходимо – чадър, кърпа, храна и напитки, денят край водата може да излезе почти безплатен. Това прави Бели Камен идеален избор за млади хора, студенти и авантюристи.

Природа без надзор

Езерото Бели Камен е уникално с това, че няма регулации. Частната инициатива, развиваща мястото, е оставила почти всичко без надзор. От едната страна – обособен плаж с платени услуги; от другата – напълно дива природа, която привлича млади хора и търсачи на автентични преживявания.

През делничните дни тук идват търсещи спокойствие, докато през уикендите мястото се превръща в шумен плаж. Забелязани бяха и чуждестранни туристи, очаровани от вида на езерото, но често неосведомени за опасностите.

Как се сравнява с други дестинации?

Въпреки липсата на безопасност, Бели Камен остава най-посещаваната „дива“ дестинация това лято. В сравнение:

Плаж Бриони (Сремска Митровица) – безплатни шезлонги, по-евтини напитки, спасителна служба

Околни басейни – по-ясно организирани, с контрол, но по-скъпи или по-претъпкани

Наслада или предпазливост?

Бели Камен, наричан от някои „Сремските Кариби“, е място, където всеки прави свой избор. Да се насладиш на природата и свободата или да останеш предпазлив и да потърсиш по-безопасна алтернатива. Докато не се въведе ред и контрол, езерото ще продължи да бъде едновременно рай и риск – магнетично и опасно, свободно и непредсказуемо. А изборът остава личен.

