Изтеглянето на бюджета ще забави ли плащанията в земеделския сектор?

Вече са одобрени няколко плащания

Изтеглянето на бюджета няма да забави плащанията в земеделския сектор, всички те са в срок, каза министърът на земеделието и храните Георги Тахов в курортен комплекс Албена преди началото на тринадесетото издание на националния агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Той добави, че вчера на заседание на Министерския съвет по негово предложение са одобрени няколко плащания.

“Едното от тях е свързано с увеличаване на капитала на "Напоителни системи", за да се доизгражда напоителната инфраструктура на страната. Второто е свързано с инженеринга на язовир “Пясъчник”, който е абсолютно необходим за поливане в цяла Южна България”, посочи министърът на земеделието и храните.

По негови думи услугата вода за напояване през промяна на Закона за водите ще се третира като услуга от общ икономически интерес.

“Това означава, че всички земеделски стопани и производители, които достъпват тази вода, ще я ползват на много преференциални цени и много други дейности”, каза още Тахов.

Той допълни, че в началото на декември за основното подпомагане на доходи за устойчивост Държавен фонд “Земеделие” се очаква да изплати над 600 милиона лева.“Всички плащания и цикли вървят в срок”, увери министърът.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN