БГ Бизнес Изтеглянето на бюджета ще забави ли плащанията в земеделския сектор?

Изтеглянето на бюджета ще забави ли плащанията в земеделския сектор?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Вече са одобрени няколко плащания

Изтеглянето на бюджета няма да забави плащанията в земеделския сектор, всички те са в срок, каза министърът на земеделието и храните Георги Тахов в курортен комплекс Албена преди началото на тринадесетото издание на националния агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Той добави, че вчера на заседание на Министерския съвет по негово предложение са одобрени няколко плащания.

Хаос с Revolut: спряха преводите в левове от днес, а ето как ще се промени сметката ви до края на 2025 г.?

"Едното от тях е свързано с увеличаване на капитала на "Напоителни системи", за да се доизгражда напоителната инфраструктура на страната. Второто е свързано с инженеринга на язовир "Пясъчник", който е абсолютно необходим за поливане в цяла Южна България", посочи министърът на земеделието и храните.

По негови думи услугата вода за напояване през промяна на Закона за водите ще се третира като услуга от общ икономически интерес.

Пенсионната възраст в Италия ще се повиши до 70 или повече години

"Това означава, че всички земеделски стопани и производители, които достъпват тази вода, ще я ползват на много преференциални цени и много други дейности", каза още Тахов.

Той допълни, че в началото на декември за основното подпомагане на доходи за устойчивост Държавен фонд "Земеделие" се очаква да изплати над 600 милиона лева."Всички плащания и цикли вървят в срок", увери министърът.

