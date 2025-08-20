1 USD
БГ Бизнес Къде може да почивате евтино през септември?

Къде може да почивате евтино през септември?

Десислава Боцева

Ето някои топ места

Краят на август наближава, но това далеч не означава, че лятото е свършило. Напротив, синоптиците обещават топъл септември, така че стягайте багажа. През септември повечето курорти започват да свалят цените. 

Както бяхме писали в предишна статия, Полша е сред топ дестинациите това лято. Средни дневни разходи за храна в страната са около 40 евро. Нощувките средно вървят около 90 евро. Най-посещавани са Краков, Варшава, Винени региони, Балтийско крайбрежие — подходящи и за култура, и за природа.

Друга харесвана дестинация, която е приятна за посещение през септември е унгарската столица Будапеща. Отлична инфраструктура и културен живот, лесен достъп до термални бани, градът е добър вариант и за гости, и за дигитални номади. Бюджетните хотели предлагат 50 евро на нощувка, а среден клас хотели за около 80 евро. Обяд и вечеря вресторант вървят между 11 и 18 евро на човек.

Нощувка 40 евро за апартамент: Колко струва почивката в Черна гора това лято

Португалия е прекрасна през септември, все още топло, но не горещо, а винената култтура е в разгара си. В курортните места може да спите за между 50 и 100 евро на нощ в зависимост от мястото на бюджетния хотел. Между 25 и 30 евро излиза храната на турист за деня. Ако искате да се храните в скъпи ресторанти разбира се, цената ще е по-висока.

Извъън тези места, традиционната морска почивка може да бъде изживяна в Турция. Курортът Конаклъ е сред местата за най-евтина почивка през септември. Около 900 лева на човек излиза едноседмичната почивка, съобщава TravelSupermarket. Частният плаж на курорта, отличен със Син флаг, е само на две минути разстояние и е дълъг 300 метра и широк 35 метра. В самия град можете да разгледате площада с часовниковата кула Конаклъ, джамията и културния парк Алаетиноглу, където се провеждат различни културни експонати и събития.

Приблизително такава ще е цената и за почивка в Тенерифе през септември. Други дестинации, включително Испания, могат да бъдат намерени за по-малко от 550 евро на човек. Можете да се отправите към Маракеш в Мароко за около 600 евро на човек. Толкова би излязла и едноседмичната ви почика на остров Корфу.

