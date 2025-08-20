Къде може да почивате евтино през септември?

Ето някои топ места

Краят на август наближава, но това далеч не означава, че лятото е свършило. Напротив, синоптиците обещават топъл септември, така че стягайте багажа. През септември повечето курорти започват да свалят цените.

Както бяхме писали в предишна статия, Полша е сред топ дестинациите това лято. Средни дневни разходи за храна в страната са около 40 евро. Нощувките средно вървят около 90 евро. Най-посещавани са Краков, Варшава, Винени региони, Балтийско крайбрежие — подходящи и за култура, и за природа.

Друга харесвана дестинация, която е приятна за посещение през септември е унгарската столица Будапеща. Отлична инфраструктура и културен живот, лесен достъп до термални бани, градът е добър вариант и за гости, и за дигитални номади. Бюджетните хотели предлагат 50 евро на нощувка, а среден клас хотели за около 80 евро. Обяд и вечеря вресторант вървят между 11 и 18 евро на човек.

Португалия е прекрасна през септември, все още топло, но не горещо, а винената култтура е в разгара си. В курортните места може да спите за между 50 и 100 евро на нощ в зависимост от мястото на бюджетния хотел. Между 25 и 30 евро излиза храната на турист за деня. Ако искате да се храните в скъпи ресторанти разбира се, цената ще е по-висока.

Извъън тези места, традиционната морска почивка може да бъде изживяна в Турция. Курортът Конаклъ е сред местата за най-евтина почивка през септември. Околона човек излиза едноседмичната почивка, съобщава TravelSupermarket. Частният плаж на курорта, отличен със Син флаг, е само на две минути разстояние и е дълъг 300 метра и широк 35 метра. В самия град можете да разгледате площада с часовниковата кула Конаклъ, джамията и културния парк Алаетиноглу, където се провеждат различни културни експонати и събития.

Приблизително такава ще е цената и за почивка в Тенерифе през септември. Други дестинации, включително Испания, могат да бъдат намерени за по-малко от 550 евро на човек. Можете да се отправите към Маракеш в Мароко за около 600 евро на човек. Толкова би излязла и едноседмичната ви почика на остров Корфу.

