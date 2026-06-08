Най-добрите употребявани китайски автомобили за закупуване

Китайските производители вече не разчитат единствено на ниските цени, за да привличат клиенти

Китайските автомобилни производители затвърждават позициите си на британския пазар с темпове, които до преди няколко години изглеждаха трудно постижими. Данните за 2026 г. показват, че китайските марки вече формират близо 15% от всички новорегистрирани автомобили във Великобритания - ръст от едва 1,3% преди пет години.

Общо 33 китайски автомобилни бранда вече продават или подготвят навлизането си на британския пазар, а с увеличаването на продажбите на нови автомобили започва да се развива и вторичният пазар – ключов фактор за дългосрочното утвърждаване на всяка автомобилна марка.

Все повече почти нови китайски модели се появяват в платформите за продажба на автомобили втора употреба, като в много случаи предлагат между 10% и 30% по-ниски цени спрямо новите екземпляри при минимален пробег, пише Daily mail.

MG Cyberster – спортният електромобил

MG, собственост на китайския автомобилен гигант SAIC Motor, е сред най-разпознаваемите китайски марки във Великобритания. Един от най-атрактивните модели в гамата е електрическият роудстър MG Cyberster.

Моделът впечатлява с агресивен дизайн, врати тип „ножица“ и спортни характеристики, рядко срещани в този ценови сегмент. Нов автомобил струва между 55 000 и 60 000 британски лири (до 70 000 евро), докато употребявани екземпляри с минимален пробег вече се предлагат с отстъпка до 17 000 лири.

Omoda 9 SHS – семейният SUV

Omoda 9 SHS се позиционира като премиум семеен SUV с плъг-ин хибридна технология. Автомобилът предлага комбиниран пробег от около 700 мили, просторен интериор и богато стандартно оборудване.

Новият модел струва близо 45 000 лири (52 000 евро), но употребявани автомобили с под 5000 мили пробег вече се продават за около 36–37 хиляди лири, което носи спестяване до 8 000 лири за купувачите.

XPeng G6 – технологичният фаворит

Китайската компания XPeng се позиционира като производител на интелигентни автомобили, базирани на изкуствен интелект и модерни софтуерни решения.

Моделът G6 предлага пробег до 354 мили, голям централен дисплей и набор от модерни системи за подпомагане на водача. Цената на нов автомобил започва от близо 40 000 лири (46 000 евро), докато на вторичния пазар вече могат да се намерят екземпляри за под 30 000 лири, което означава икономия от около 12 000 лири.

BYD Dolphin Surf – градският електромобил

BYD продължава да бъде сред най-бързо растящите автомобилни компании в Европа. Dolphin Surf е един от най-продаваните електромобили на британския пазар благодарение на достъпната си цена и практичност.

Моделът предлага до 200 мили пробег, въртящ се централен дисплей и богато оборудване. Нов автомобил струва около 22 000 лири (25 000 евро), а почти нови екземпляри вече се предлагат за около 18 000 лири.

Jaecoo 7 – новият пазарен хит

Jaecoo 7 се превърна в истинска сензация на британския автомобилен пазар и е сред най-продаваните китайски модели през 2026 г.

SUV моделът често е сравняван с далеч по-скъпия Range Rover Velar заради сходния дизайн и премиум излъчването. Plug-in хибридната версия предлага комбиниран пробег до 745 мили и богато технологично оборудване.

Новият Jaecoo 7 стартира от около 35 000 лири (40 000 евро), докато употребявани версии вече могат да бъдат намерени за под 30 000 лири, а в някои случаи дори около 25 000 лири.

Развитието на пазара на употребявани автомобили показва, че китайските производители вече не разчитат единствено на ниските цени, за да привличат клиенти. Силното оборудване, модерните технологии и нарастващото доверие на потребителите ги превръщат в сериозен конкурент на европейските, японските и корейските марки.