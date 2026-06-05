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Bitcoin
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Свят Германските автомобилни производители губят позиции в световната конкуренция

Германските автомобилни производители губят позиции в световната конкуренция

Свят

bTV Бизнес екип

Това е най-ниското ниво от пандемичната 2020 г. насам

Началото на 2026 г. е трудна за германските производители. Те стартираха със сериозен спад и изостават в международното сравнение, пише „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, цитирано от БГНЕС.

Според публикувано днес проучване на консултантската компания EY печалбата на трите германски концерна Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW е намаляла с 23% през първото тримесечие. От другата страна американците са увеличили своята нетна печалба с 83%.

Целият автомоблен център остава под натиск, защото средния чарж на печалба на 19-те най-голи автомобилни конццерна е спаднал. Това е най-ниското ниво от пандемичната 2020 г. насам.

Защо все повече германци избират електрически автомобили?

„Кризата за германските автомобилни концерни далеч не е приключила“, заяви експертът по автомобилната индустрия в EY Константин М. Гал. По думите му германският автомобилен сектор преминава през дълбока структурна трансформация.

Според проучването японският производител Suzuki оглавява класацията на най-печелившите автомобилни компании с марж от 10,9%. Следват американският гигант General Motors с 9,4% и южнокорейската Kia със 7,5%.

BMW заема четвърто място с марж от 6,5%, Mercedes-Benz е шести с 6%, а Volkswagen се нарежда едва на 13-а позиция с 3,3%.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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