Кои са летищата с най-добро обслужване в Европа?

Седем летища са отличени за най-лесно пътуване до и от тях

Международните полети почти винаги означават продължително чакане и това преживяване често задава настроението за цялото пътуване. За всеки на който му предстой дълъг полет е добре да знае, кои летища са най-добри за обслужване на клиенти.

Airports Council International (ACI World) обяви кои са най-добрите летища в света по отношение на клиентското обслужване за 2025 г. Отличията се базират на анкети с над 700 000 пътници, като общо 100 летища получават награди ASQ в различни категории – за най-отдаден персонал, най-лесен достъп до летището, най-приятна атмосфера и най-висока чистота. Отличени са и летища според преживяването при заминаване и при пристигане.

Снимка: pixabay

В категорията „Най-добри летища при заминаващи“ отличията са разделени според годишния пътникопоток. В подкатегорията с над 40 милиона пътници са отличени летището в Мадрид и римското Фиумичино – съответно петото и осмото най-натоварено летище в Европа. При летищата с между 25 и 40 милиона пътници са отличени Летище Копенхаген, Летище Виена и Летище Цюрих. В категорията от 15 до 25 милиона пътници признание получават Летище Гран Канария, Летище Хелзинки и Летище Прага. Нито едно европейско летище обаче не попада сред най-добрите по отношение на пристигащите пътници.

Седем летища са отличени за най-лесно пътуване до и от тях: Летище Измир Аднан Мендерес, Летище Барселона-Ел Прат Жозеп Тараделас, Летище Милано Линате, Летище Реус, Международно летище Скопие и Международно летище Тбилиси Шота Руставели, както и отново римското Фиумичино. Наградите включват и Списъка с високи постижения на генералния директор на ACI World за летища, които в продължение на пет години поддържат постоянно високо ниво на обслужване. Сред отличените тази година са Летище Анкара Есенбога, летище Измир Аднан Мендерес и Международно летище Нюкасъл.

Наградите ASQ се организират от ACI World – световната търговска асоциация на летищата – и се основават на анкети, провеждани директно на място. Пътниците се избират на случаен принцип на изходите за заминаване и пристигане и отговарят на въпроси за целия си престой – от регистрацията и проверките за сигурност до възможностите за пазаруване и хранене. Проучванията се извършват от сертифицирани полеви агенти на ASQ, а за да участват в класацията, летищата трябва да покриват минимални изисквания за тримесечна извадка.

