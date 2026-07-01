Поредни два гола за Мбапе: Какво е нетното състояние на футболиста?

На световното първенство страната ще се бори за част от наградния фонд на ФИФА в размер на 871 млн. долара

Франция направи решителна крачка към голямата си цел на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, след като победи категорично Швеция с 3:0 и си гарантира място в елиминационната фаза на турнира. В центъра на вниманието отново попадна безспорният лидер на „петлите“ – Килиан Мбапе. С две попадения капитанът поведе своя тим към убедителния успех.

Какво е нетното състовние на футболиста?

През 2026 г. Килиан Мбапе получава около 31,25 милиона евро годишно в Реал Мадрид, а годишното му възнаграждение се равнява на приблизително 600 962 евро на седмица. Към юни 2026 г. нетното му състояние се оценява на около 250 милиона долара, като различни източници посочват диапазон между 180 и 300 милиона долара.

Снимка: Reuters

Договорът на Мбапе с Реал Мадрид беше подписан през 2024 г. за срок от пет години, след като той пристигна като свободен агент от ПСЖ. Нетната му годишна заплата е около 15 милиона евро, но към нея се добавят бонус за подписване в размер между 100 и 125 милиона евро, изплащан в рамките на договора, както и изключително изгодни условия относно правата върху неговия имидж. Според информацията футболистът запазва до 80% от правата върху изображението си, което значително увеличава приходите му от търговски дейности. Контрактът му е валиден до 30 юни 2029 г., а месечният му доход възлиза на около 2,6 милиона евро или приблизително 85 616 евро на ден.

Пътят на Мбапе започва в Монако, където печели около 1,1 милиона евро годишно и се превръща в една от най-големите надежди на европейския футбол. След трансфера си в ПСЖ за 180 милиона евро приходите му нарастват значително. Заплатата му постепенно се увеличава от около 17,7 милиона евро годишно до 72 милиона евро след подновяването на договора през 2022 г., а последното му споразумение с парижкия клуб е оценено на приблизително 630 милиона евро за целия срок. След преминаването си в Реал Мадрид основната му заплата намалява, но общият финансов пакет остава изключително висок благодарение на бонусите и правата върху изображението, предава Bleap.

Реклами и инвестиции

Сериозна част от приходите на Мбапе идват и от рекламни партньорства. Договорът му с Nike му носи около 14 милиона евро годишно, като изтича през юли 2026 г., а Adidas и Under Armour вече се конкурират за подписа му с предложения, които могат да надхвърлят 100 милиона евро. Освен това той работи с марки като Hublot, Dior, Oakley, EA Sports и Accor, които добавят още между 30 и 40 милиона долара към годишните му приходи. Благодарение на тези партньорства нападателят на Реал Мадрид е сред най-търсените спортисти в света.

Снимка: Reuters

Извън футбола Мбапе активно инвестира чрез своята компания Coalition Capital. Сред проектите, които подкрепя, са платформата Sorare, здравната компания Alan, както и френският клуб SM Caen, в който стана мажоритарен собственик през 2024 г. Освен това той създаде медийната компания Zebra Valley, а инвестиционната му група придоби 80% от акциите на Каен в сделка на стойност между 15 и 20 милиона евро. Той притежава също луксозен имот в Ла Моралеха, Мадрид, както и сериозно портфолио от недвижими имоти в Париж.

На световното първенство през 2026 г. Франция ще се бори за част от рекордния награден фонд на ФИФА в размер на 871 милиона долара. Очаква се общите приходи на Мбапе от премии, бонуси на федерацията и спонсорски клаузи да достигнат между 35 и 60 милиона евро в зависимост от представянето на отбора. След дебютния си сезон в Реал Мадрид, в който реализира 43 гола във всички турнири, цената на всяко негово попадение спрямо годишната му заплата възлиза на приблизително 727 000 евро.