Най-богатият човек в света добавя платежна платформа към социалната си мрежа през април

Най-богатият човек в света добавя платежна платформа към социалната си мрежа през април

bTV Бизнес екип

Целта е да се създаде „едно приложение за всичко“

Най-богатият човек в света, Илон Мъск, планира да пусне нова платежна платформа, наречена XMoney, която ще бъде интегрирана в социалната мрежа X. Очаква се услугата да бъде пусната в бета версия за ограничен брой потребители през април.

Идеята е част от по-широкия план на Мъск да превърне X в т.нар. „едно приложение за всичко“ – платформа, която съчетава социална мрежа, съобщения, плащания и други услуги. Подобни приложения вече съществуват в Азия, като най-известният пример е WeChat.

Още преди повече от година беше обявено партньорство между XMoney и Visa. Тогава бившият главен изпълнителен директор на X Линда Якарино определи проекта като ключова стъпка към изграждането на такава многофункционална платформа.

Колко струват на САЩ 6 дни от войната в Близкия изток?

Как ще работи XMoney?

XMoney е създадена като платформа за дигитални плащания, която ще позволява на потребителите да изпращат и получават пари директно – подобно на популярни услуги като PayPal, Venmo и Zelle.

Според първоначалните планове потребителите ще могат да зареждат дигитален портфейл с марката X чрез Visa Direct. Те ще могат също да свържат дебитната си карта с профила си в XMoney и да изпращат директни плащания към други потребители на платформата.

Подробностите около новата услуга засега са ограничени, а от X и Visa не са предоставили информация колко потребители ще получат достъп до тестовата версия на приложението.

Колко струва ракетната мощ на Иран?

Къде ще бъде достъпна платформата?

Първоначално XMoney ще бъде пусната в Съединените щати. Платформата вече е получила лиценз за работа в 40 американски щата, както и във Вашингтон, окръг Колумбия.

Въпреки това в някои щати има опити услугата да бъде блокирана. През 2025 г. представители на щата Ню Йорк изпратиха писмо до местния департамент за финансови услуги, в което изразиха опасения относно начина, по който платформата може да оперира.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

