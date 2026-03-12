Най-богатият човек в света добавя платежна платформа към социалната си мрежа през април

Целта е да се създаде „едно приложение за всичко“
Най-богатият човек в света, Илон Мъск, планира да пусне нова платежна платформа, наречена XMoney, която ще бъде интегрирана в социалната мрежа X. Очаква се услугата да бъде пусната в бета версия за ограничен брой потребители през април.
Идеята е част от по-широкия план на Мъск да превърне X в т.нар. „едно приложение за всичко“ – платформа, която съчетава социална мрежа, съобщения, плащания и други услуги. Подобни приложения вече съществуват в Азия, като най-известният пример е WeChat.
Още преди повече от година беше обявено партньорство между XMoney и Visa. Тогава бившият главен изпълнителен директор на X Линда Якарино определи проекта като ключова стъпка към изграждането на такава многофункционална платформа.
Как ще работи XMoney?
XMoney е създадена като платформа за дигитални плащания, която ще позволява на потребителите да изпращат и получават пари директно – подобно на популярни услуги като PayPal, Venmo и Zelle.
Според първоначалните планове потребителите ще могат да зареждат дигитален портфейл с марката X чрез Visa Direct. Те ще могат също да свържат дебитната си карта с профила си в XMoney и да изпращат директни плащания към други потребители на платформата.
Подробностите около новата услуга засега са ограничени, а от X и Visa не са предоставили информация колко потребители ще получат достъп до тестовата версия на приложението.
Къде ще бъде достъпна платформата?
Първоначално XMoney ще бъде пусната в Съединените щати. Платформата вече е получила лиценз за работа в 40 американски щата, както и във Вашингтон, окръг Колумбия.
Въпреки това в някои щати има опити услугата да бъде блокирана. През 2025 г. представители на щата Ню Йорк изпратиха писмо до местния департамент за финансови услуги, в което изразиха опасения относно начина, по който платформата може да оперира.
