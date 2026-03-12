×

Свят Български и гръцки хотелиери се оплакват от масов отлив на туристи

Български и гръцки хотелиери се оплакват от масов отлив на туристи

Свят

bTV Бизнес екип

Секторът е поредният, който страда заради войната в Иран

Войната Близкия Изток поразява и туризма, включително и българския.  

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) обяви, че израелци масово отменят резервациите си по Северното Черноморие и Банско заради несигурните полети и затруднените пътувания.  Най- силно засегнати са резервациите за близките дати. В същото чуждестранни туристи удължават престоя си, посочват от БХРА. Браншът намеква, че се надява на някакви компенсации от държавата, като предупреждава, че в противен случай ще има съкращения и ръст на безработицата.

Две международни банки затварят временно офисите си в Близкия Изток

Гръцките хотелиери имат същите неволи и съобщават за масово анулиране на резервации в резултат на напрежението в Близкия изток. Цените на горивата доведоха и до поскъпване на билетите за морския транспорт, предаде БНР. 

Собствениците на хотели в Гърция съобщават, че губят традиционните си туристи от Израел и САЩ, които се отказват от планираните почивки и екскурзии заради войната в Близкия изток. Председателят на браншовия съюз Циклакидис казва, че ако войната продължи, до май загубите за гръцкия туризъм вече ще са огромни.

Отливът се дължи най-вече на поскъпването на горивата и транспорта. Цените на фериботите са с 10% нагоре. Увеличение има и в автобусните превози -  градски и междуградски. Авиокомпаниите гарантират за броя на полетите през туристическия сезон, но при по-високи цени.

До 80 000 туристи от Близкия изток може да отменят почивки в България

При тези лоши новини много туристи се пренасочват към по-близки дестинации.

В същото време има и обратна тенденция -  все повече туристи се отказват от почивките си в Египет и Турция и се насочват към гръцките острови. Малкият остров Алонисос например се оказва хит за англичаните. 

