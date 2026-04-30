КЕВР утвърди цената: Природният газ поскъпва с 5%

През май цената на синьото гориво в България с остава сред най-ниските в Европа

КЕВР утвърди цена на природния газ за май - 35 евро и 98 цента за мегаватчас, това е с 5% по-скъпо от предходния месец.

От енергийния регулатор посочват, че независимо от увеличението, цената е много конкурентна за българските потребители - с 10 евро по-ниска от котировките на газовата борса.

В съобщението пише, че и през май цената на синьото гориво в България с остава сред най-ниските в Европа, предаде БНР.

