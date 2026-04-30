1 USD
1.1706 BGN
Петрол
124.25 $/барел
Bitcoin
$75,649.3
1 USD
1.1706 BGN
Петрол
124.25 $/барел
Bitcoin
$75,649.3
БГ Бизнес България е с най-висок дял хора в риск от бедност и социално изключване в ЕС през 2025 г.

България е с най-висок дял хора в риск от бедност и социално изключване в ЕС през 2025 г.

bTV Бизнес екип

В сравнение с 2024 г. броят на хората в риск е намалял с 600 000 души

През 2025 г. общо 92,7 милиона души в ЕС, или 20,9% от населението, са били изложени на риск от бедност или социално изключване, сочат данни на Европейската статистическа служба Евростат, публикувани на сайта ѝ, предава БТА. 

Тези хора са живели в домакинства, които са били засегнати от поне един от трите фактора за риск – риск от бедност, тежки материални и социални лишения или живот в домакинство с много нисък интензитет на икономическа активност. В сравнение с 2024 г. броят на хората в риск е намалял с 600 000 души – от 93,3 милиона, или 21% от населението.

Най-високият дял на хора в риск от бедност или социално изключване е отчетен в България – 29,0%, следвана от Гърция с 27,5% и Румъния с 27,4%. Най-ниски нива са регистрирани в Чехия – 11,5%, Полша – 15% и Словения – 15,5%.

Почти всеки втори във Варненско не може да покрие извънреден разход

В някои определение области у нас се наблюдават големи финансовеи затруднения сред гражданите. Над 45% от жителите на Варненска област изпитват сериозни затруднения, когато се наложи да покрият непредвиден разход като ремонт на автомобил, подмяна на битова техника или внезапно заболяване. Това показват данните от последното изследване на Териториално статистическо бюро „Североизток“ в Варна, базирано на индикаторите за бедност и социално включване, пише БТА. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

