Над сто дрона започват да следят за пожари в Гърция

Това е една от най-силно застрашени страни от опустошителни летни пожари

Над сто дрона ще бъдат използвани в Гърция през тази година за наблюдение и ранно откриване на пожари, съобщава електронното издание на гръцкия вестник „Етнос“, цитира БТА. Устройствата ще бъдат предоставени на пожарната служба и на службата за гражданска защита. Основната им задача е да осигуряват постоянен контрол върху горските масиви и рисковите райони.

Дроновете ще бъдат разположени на различни места в цялата страна и ще работят денонощно в режим на непрекъснато наблюдение. От Гражданска защита уточняват, че са избрани стратегически точки, които позволяват следене на горски територии, райони с висок риск, места с пожари в миналото и труднодостъпни зони. Устройствата разполагат с термични камери, системи за видеонаблюдение с голямо увеличение, лазер, GPS и телеметрични системи.

По време на форум, проведен миналата седмица и посветен на защитата на планинския масив Имитос край Атина, министърът на климатичната криза и гражданска защита Евангелос Турнас заяви, че страната не може да се справя с природните бедствия с остарели методи. Според него са необходими постоянно наблюдение, навременно предупреждение, бърза реакция на институциите и овладяване на огъня още в първите критични минути. Той съобщи още, че тази година Гражданска защита и пожарната служба ще разполагат с три мобилни центъра за наблюдение с дронове.

Мобилните центрове ще бъдат базирани в област Атика, в Солун и на остров Крит, като при необходимост ще могат да бъдат премествани в други райони. Техните дронове ще извършват полети и ще предават информация за ситуацията в реално време. Изданието отбелязва, че през последните години използването на подобни технологии в борбата с пожарите в Гърция значително се е увеличило.

През 2024 година за първи път активно са използвани 40 дрона за наблюдение на застрашени райони. Година по-късно броят им е увеличен на 80, а през тази година устройствата вече ще бъдат над сто. Гърция съобщава още, че е модернизирала техниката и технологиите за борба с горските пожари. През 2026 година страната ще използва 85 самолета и хеликоптера, а броят на пожарните автомобили се увеличава със 164. За обекти от особено значение, като летищата, ще бъдат използвани модерни превозни средства тип PANTHER 6×6.

Гърция остава сред европейските държави, които са най-силно застрашени от опустошителни летни пожари. Сухият климат, високите температури и силните ветрове често създават условия за възникване и бързо разрастване на горски пожари, чието овладяване е изключително трудно.