Ще ядем ли тази година по-евтини български череши?

Тази година на пазара ще има повече български плодове и зеленчуци

Заради по-добра реколта тази година се очаква цената на българските череши да бъде по-ниска. Това заявява пред БНР Цветан Цеков, председател на Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“.

Припомняме, че миланата година реколтата беше унищожена заради измръзване, причинено от късния сняг. През юни 2025 г. българската череша все още беше скъпа и почти не се намираше. Сега ситуацията е доста по-благоприятна. Изключение е районът на Кюстендил, но в повечето черешови масиви се очаква обилна продукция.

Цветан Цеков очаква двойно по-ниски цени:

"Предвиждам цените да бъдат много по-ниски от миналата година – поне два пъти", заяви Цеков. Според него именно силното българско производство играе ролята на естествен регулатор на пазара и води до по-достъпни цени за потребителите.

Снимка: iStock

По-голямото количество продукция ще засили конкуренцията между самите производители, а това ще доведе до по-конкурентни и по-ниски цени на пазара.

"Тази година ще можем да опитаме истинска българска череша и ще има трайно присъствие на българска продукция през сезона", каза още председателят на камарата.

Все пак Цеков предупреди, че секторът остава силно зависим от климатичните условия. В момента страната навлиза в активния сезон на градушките, а евентуални природни бедствия могат да окажат влияние върху крайната реколта.

Тази година на пазара ще има повече български плодове и зеленчуци в сравнение с предходната. Въпреки това делът на родната продукция остава нисък – едва около 10% на годишна база.