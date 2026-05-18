Best Employers Bulgaria отличава компаниите, които задават стандартите за ангажираност и устойчиво развитие на работната среда

Събитието ще се проведе на 19 май

На 19 май в Grand Hotel Millennium Sofia ще се проведе ежегодната официална церемония Best Employers Bulgaria - инициатива на ARS Bulgaria, която за поредна година отличава организациите с най-високи резултати в сферата на ангажираността на служителите и организационната култура.

Събитието ще събере представители на водещи компании, HR лидери, бизнес партньори и медии, за да постави фокус върху една от най-важните теми за съвременния бизнес - как се изгражда устойчива, мотивираща и ефективна работна среда.

През годините Best Employers Bulgaria се утвърди като референтна точка за организациите, които не просто измерват нагласите и удовлетвореността на своите служители, а търсят задълбочен поглед върху средата, която създават, и работят последователно за нейното надграждане. Методологията на проучването се базира на обратна връзка от служителите. Част от ключовите фактори, които измерва, са лидерство, работна среда, възможности за развитие и признание - елементи, стоящи в основата на устойчивите организации и дългосрочния успех.

Сред официалните партньори на Best Employers Bulgaria са bTV Media Group, Американската търговска камара в България, списание Manager, Капитал Кариери и Българската асоциация за управление на хора.

По време на събитието ще бъдат представени и основните тенденции на пазара на труда, както и промените в очакванията, мотивацията и поведението на служителите в съвременната работна среда. Специална презентация по темата ще представи Румяна Босева, управляващ партньор на ARS Bulgaria.

В програмата ще се включи и Адриан Тодоров, Director Sales | Business Development | Marketing в ARS Bulgaria, който заедно с екипа успешно развива Best Employers Bulgaria. По време на вечерта той ще разкаже повече за смисъла на инициативата, значението на доверието в организациите и ролята на обратната връзка от служителите за изграждането на устойчиви компании и силна корпоративна култура. Адриан Тодоров ще говори и за начина, по който методологията на Best Employers Bulgaria се развива, за да отразява новите тенденции в начина на работа и поведението на служителите и организациите.

В рамките на вечерта ще се проведе и дискусионен панел с представители на отличените компании, модериран от Румяна Босева. Панелът ще постави фокус върху едни от най-актуалните теми за бизнеса днес: как компаниите изграждат доверие, устойчиви екипи и дългосрочна ангажираност в условията на динамичен пазар на труда, променящи се очаквания на служителите и все по-силно влияние на AI и технологиите върху работната среда.

В разговора ще се включат лидери и професионалисти в сферата на човешките ресурси, организационното развитие и корпоративните комуникации от отличените компании, които ще споделят реални примери от своята практика, предизвикателства, които са преодолели, и работещи модели за изграждане на силна организационна среда и задържане на таланти.

Церемонията Best Employers Bulgaria има за цел не просто да отличи успешните компании, а да постави фокус върху организациите, които създават среда, в която хората искат да останат, да се развиват и да дават най-доброто от себе си. Повече информация за проучването има тук.