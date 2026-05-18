„Български пощи“ отново ще приемат пратки за Израел

bTV Бизнес екип

В началото на март от дружеството преустановиха приемането на всички видове пратки за редица държави от Близкия изток

От 20 май 2026 г. „Български пощи“ възстановяват приемането на всички видове пратки за Израел, съобщиха от пресцентъра на дружеството, цитира БТА.

Също така от днес „Български пощи“ възстанови приемането на изходящи пратки за Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман.

„Български пощи“ възстановяват приемането на пратки за четири държави от Близкия изток

В началото на март от дружеството преустановиха приемането на всички видове пратки за редица държави от Близкия изток, сред които Израел, Ливан, Йордания, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, като мярката беше наложена заради отменени полети на авиокомпаниите и затворени въздушни пространства в региона след съвместни въздушни удари на Израел и САЩ срещу Иран.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

