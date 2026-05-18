„Български пощи“ отново ще приемат пратки за Израел

От 20 май 2026 г. „Български пощи“ възстановяват приемането на всички видове пратки за Израел, съобщиха от пресцентъра на дружеството, цитира БТА.

Също така от днес „Български пощи“ възстанови приемането на изходящи пратки за Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман.

В началото на март от дружеството преустановиха приемането на всички видове пратки за редица държави от Близкия изток, сред които Израел, Ливан, Йордания, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, като мярката беше наложена заради отменени полети на авиокомпаниите и затворени въздушни пространства в региона след съвместни въздушни удари на Израел и САЩ срещу Иран.