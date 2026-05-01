Над 835 000 работещи може да останат без ваучери за храна в края на годината

Каква е причината?

От Асоциацията на операторите на ваучерите за храна предупреждават, че повече от 835 000 работещи могат да останат без ваучери в края на годината. Ако се запази квотата от 818 млн. евро за годината, парите ще бъдат изчерпани до октомври, защото проучване на организацията прогнозира, че повече от 900 000 българи ще използват ваучери за храна през 2026 година. Обяснението е в разрастването на броя потребители и фиксираната квота.

От Асоциацията настояват за увеличаване на бюджета за ваучери на 1 млрд. евро и на стойността на един ваучер - до 150 евро.

България е единствената страна в Европейския съюз, която работи с т.нар. годишна квота за размера на парите за ваучери за храна. И оттук започват проблемите, защото всяка година се фиксира определена сума от бюджета и тя не се променя, въпреки че пазарът на услугата се разширява през съответната година.

Пример - 818 млн. евро за 2025 година, съответно за 2026-та, по силата на удължителния бюджет и 835 000 работещи, които получават ваучери. Броят на получаващите тази социална придобивка обаче през годината се очаква да нарасне до 900 000, според прогнозите на фирмите-оператори на ваучери и има риск парите, определени от държавата, да не стигнат за последното тримесечие.

"2024 година приключи със 7 неизползвани квоти. През 2025 г. обаче бяха изчерпани всички квоти, което за нас показва, че пазарът естествено расте със 7% всяка година, така че ние и през 2026 г. очакваме от 7 до 10% ръст. Това е и причината да очакваме квотата да бъде изчерпана до октомври или ноември месец 2026 г.", обяснява Вероника Йорданова - член на Асоциацията на операторите на ваучери за храна.

За да бъдат гарантирани ваучерите на работещите в момента, от Асоциацията настояват за увеличаване на квотата до 920 млн. евро при настоящия таван на ваучерите от 102 евро. Но основното искане на компаниите, оператори на ваучери, е отмяна на квотата или поне разширяване на размера ѝ до 1,1 млрд. евро, при необлагаема стойност от 150 евро за един ваучер. Вероника Йорданова припомни, че последно квотата е увеличена през 2024 година, а броят на ползвателите на услугата непрекъснато расте.

По данни на Асоциацията на операторите на ваучери за храна, 80% от работодателите предоставят на служителите си максималната необлагаема стойност на ваучерите от 102 евро. От там изтъкват още подчертания ефект на социалната услуга за работещите с ниски и със средни доходи. И се позовават на статистически данни, според които България има най-високия дял от 27% нископлатени работници в Европейския съюз, цените на храните са нараснали с близо 4 на сто на годишна база, а всеки 5-и българин живее под линията на бедност от 443 евро на месец.