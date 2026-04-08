От Ормуз до магистрала Тракия: С колко скочи бензинът от началото на войната?

Ако преди години смятахме, че ценовите рекорди от 2022-ра ще останат изолиран случай в историята, днешната реалност на бензиностанциите ни опровергава по най-суровия начин. Войната в Иран, която избухна в края на февруари 2026 г., се превърна в „черния лебед“ на световната икономика, изпращайки шокови вълни, които достигнаха до всяка колонка за зареждане в България.
Днес, само шест седмици след началото на конфликта, пазарът на горива у нас е неузнаваем, а сравнението с миналата година по това време разкрива мащаба на икономическото сътресение, пред което сме изправени.
За да разберем дълбочината на настоящата криза, трябва да погледнем само една година назад. През април 2025 г. петролните пазари бяха в състояние на относително затишие. Светът се бе адаптирал към липсата на руски ресурси, веригите за доставки бяха оптимизирани, а инфлацията в енергийния сектор изглеждаше овладяна.
По това време миналата година българските шофьори зареждаха при нива, които днес изглеждат като истинско облекчение. Данни от специализираната платформа Fuelo показват, че бензин A-95 се търгува за 2,52 лв., което се равява на около 1,28 евро за литър, дизелът за 2,54-2,57 лв. за литър, а газта е стигала до 1,29 лв. за литър.
Всичко това се срина в края на февруари 2026 г. Ескалацията на напрежението и последвалите военни действия в Иран, един от ключовите глобални играчи на петролния пазар, моментално блокираха Ормузкия проток. Този стратегически пункт, през който преминава близо една пета от световното потребление на петрол, се превърна в епицентър на кризата.
На 1 март 2026 г., един ден след началото на войната, цената на горивото все още е на цена от 1,26 евро за литър. След това всеки ден цената скача и така до края на месеца, 31.03., цената на обикновения бензин е стигнала 1,47 евро. Което е увеличение от 21 евроцента. Към момента 08.04 цената на бензина е стигнала 1,48 евроза литър-
При дизелът имаме увеличение от 1,29 евро за литър в началото на март, до 1,68 евро в края, което е увеличение от 0.39 евроцента. За разлика от цената на бензина, която спряда прави резки движения нагоре, цената на дизела продължава да се вдижа. Към момента тя е 1,74 евро за литър. За седмица цената се е качила с 6 евроцента за литър или 3,57%.
За първи път от голямата криза през 2022 г. отново виждаме табели с цифри, които започват да изглеждат непосилни за средния бюджет.
В момента българското правителство е принудено да действа. Вече са в ход механизми за подпомагане на гражданите с най-ниски доходи чрез директни компенсации. Компенсацията е от 20 евро месечно и се заявява чрез специално заявление, подавано в териториалните дирекции на Агенцията за социално подпомагане (АСП).
Анализаторите обаче предупреждават, че докато конфликтът в Иран не навлезе във фаза на деескалация, надеждата за завръщане към цените от април миналата година остава илюзорна. Българският шофьор отново се превърна в заложник на геополитиката, а всеки километър път вече има нова, много по-висока цена.
