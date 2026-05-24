×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1595 BGN
Петрол
88.17 $/барел
Bitcoin
$76,791.7
Последвайте ни
1 USD
1.1595 BGN
Петрол
88.17 $/барел
Bitcoin
$76,791.7
Свят Мистичен гръцки остров, който се превърна в хит сред туристите

Мистичен гръцки остров, който се превърна в хит сред туристите

bTV Бизнес екип

Големи порции, евтина храна и ...фламинго

Плажовете на Лимнос са широки, пясъчни и плитки, което означава, че водата е по-топла, отколкото на други места, а местните вярват, че непокътнатата, автентична атмосфера е това, което привлича най-много туристите.

Тези, които са следили гръцката поп култура през 90-те години на миналия век, си спомнят Лимнос като не особено привлекателен остров. По онова време този остров в северната част на Егейско море е бил смятан за отдалечена, ветровита база, запазена за военните. Бърз преход към днес обаче разкрива съвсем различна картина: Лимнос днес е дестинация, която предлага това, което популярните острови отдавна са загубили - същност и автентичност.

Над сто дрона започват да следят за пожари в Гърция

Островът, който десетилетия наред беше аутсайдер, се превърна в главното действащо лице на летния сезон. Всичко сочи, че това лято ще бъде запълнен докрай, което е напълно заслужено, защото Лимнос предлага преживяване, което едва ли може да се намери никъде другаде.

С внезапното покачване на популярността и разширяването на новото строителство, винаги има основателен страх - ще загуби ли островът своя отличителен характер? Мнозина обаче вярват, че ядрото на Лимнос ще остане непокътнато. Местните жители дълбоко обичат района си и се опитват да устоят на капана на бързото забогатяване, осъзнавайки, че именно тази непокътната, автентична атмосфера привлича най-много туристите.

Плажовете на Лимнос следват почти същия, перфектен модел: те са широки, пясъчни и плитки, което означава, че водата е по-топла от другаде. Те са идеални за тези, които търсят комфорт. Тук няма задушаващи тълпи - независимо дали сте семейство, пътуващ сам или двойка, всеки ще намери място, където да разпростре кърпата си. Дори там, където има шезлонги, обстановката е спокойна: те са предимно свободни с поръчаното кафе или напитка. И ако сте фен на сърфа, Лимнос е „премиум“ за вас заради специфичните си ветрове.

Лимнос е и правилното място за гастрономи. Порциите са огромни, а качеството на местните продукти е безупречно - от известното сирене Калатаки до невероятния домашен мед. И разбира се, виното. Жителите на Лимнос имат „докторска степен“ по винопроизводство, така че ако сте фен на виното, пригответе се за сериозни дегустации.

Храните в Гърция поскъпват за трети пореден месец

Сахара в средата на Гърция и фламинго

Лимнос крие и природни феномени, които ще ви оставят без дъх. Там се намират известните Амотини - истински пясъчни дюни, които ще ви накарат да си помислите, че сте насред Сахара. Ако продължите по-нататък към влажните зони Хортаролимни, ще ви посрещне гледка, която със сигурност не сте очаквали на егейски остров - фламинго.

Въпреки че островът е голям (отнема около час от единия до другия край), пътуването с кола не е изморително, тъй като пътищата са добри и широки. 

Няма съмнение, че Лимнос е остров с огромен потенциал. Природната красота, висококачествената храна и цените, които на моменти напомнят за тези отпреди десет години, го правят неустоим. През последните години островът инвестира много в инфраструктура и популяризиране, преставайки да бъде „военна тайна“ на ръба на Егейско море. Лимнос сега е в светлината на прожекторите, променяйки статута си, но за щастие - не променяйки душата си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Наричат ​​тези хотели „7-звездни“ заради лукса, който предоставят
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Имате 24 часа да платите“: Киберполицията на ГДБОП съветва как да се предпазим от фишинг измами
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Една вечер, седем години вноски: Семействата теглят кредити до 8000 евро за абитуриентските балове на децата си
Стефани Боова

Стефани Боова

България или Турция: Къде абитуриентките намират мечтаната рокля по-изгодно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата