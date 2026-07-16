Тайванският гигант TSMC увеличава инвестициите си в САЩ до 265 млрд. долара

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Лондон национализира производителя на стомана British Steel
Целта е защита на бъдещето на стоманодобивното производство в страната
Средствата вероятно ще бъдат използвани за изграждането на четири завода в Аризона
Тайванският производител на чипове Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ще инвестира допълнителни 100 млрд. долара в Аризона, разширявайки производството си в САЩ. Според американското Министерство на търговията инвестицията ще създаде десетки хиляди работни места, съобщи Би Би Си.
Компанията, която произвежда най-модерните чипове за фирми като Nvidia и Apple, увеличава общия си ангажимент към САЩ до 265 млрд. долара. Главният изпълнителен директор Чи Си Вей заяви, че средствата вероятно ще бъдат използвани за изграждането на още четири завода в Аризона.
Новината идва на фона на силните финансови резултати на TSMC, която отчете 77% ръст на нетната си печалба през второто тримесечие - до 22 млрд. долара спрямо 12,4 млрд. долара година по-рано, предаде БГНЕС. Ръстът е подкрепен от високото търсене на чипове за изкуствен интелект и умни устройства.
Американският президент Доналд Тръмп поставя разширяването на местното производство на полупроводници сред основните си приоритети след недостига на чипове по време на пандемията от COVID-19. Министърът на търговията Хауърд Лутник заяви, че инвестицията ще върне напредналото производство на полупроводници в САЩ и ще създаде хиляди високоплатени работни места.
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Целта е защита на бъдещето на стоманодобивното производство в страната
Броят на издадените фишове се е увеличил повече от два пъти за последните шест години, достигайки 14,4 милиона
Компанията оспори глобата през 2022 г.