Шофьори получават глоби, докато чакат на бензиностанции във Великобритания

Броят на издадените фишове се е увеличил повече от два пъти за последните шест години, достигайки 14,4 милиона

Един от най-големите оператори на частни паркинги във Великобритания е обект на разследване от страна на регулатора по конкуренцията. Проверява се дали е справедливо на шофьори да бъдат налагани глоби за паркиране, докато чакат на опашка пред бензиностанции. Освен това се разглежда и цялостната процедура за обжалване на санкции, свързани с бензиностанции и паркинги, за да се установи дали тя е в съответствие със законодателството за защита на потребителите. Разследването е част от по-широки действия на Комисията за защита на конкуренцията и пазарите (CMA) срещу потенциално нелоялни практики в сектора.

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Според проучване на RAC броят на издадените фишове на места като супермаркети, фитнеси, ресторанти и търговски паркове се е увеличил повече от два пъти за последните шест години, достигайки 14,4 милиона. До CMA са постъпили множество сигнали от шофьори за неясна сигнализация, неизправни приложения и повредени автомати за плащане. Регулаторът посочва, че целта му е да гарантира справедливо отношение към автомобилистите, след като много от тях твърдят, че са получили незаслужени санкции. Комисията изразява притеснения и относно начина, по който някои оператори обработват жалбите или начисляват допълнителни такси извън тези за паркиране, предава ВВС.

Изпълнителният директор на CMA по въпросите на защитата на потребителите Ема Кокрейн заяви, че получаването на глоба за паркиране често е стресиращо и неочаквано преживяване. По думите ѝ подобни разходи могат сериозно да натоварят бюджета на домакинствата. Тя подчерта, че компаниите трябва да се отнасят коректно към шофьорите на всеки етап от процеса, като осигурят ясен, последователен и справедлив механизъм за обжалване. Отворено писмо на CMA до операторите на частни паркинги ги призовава да преразгледат условията си и при необходимост да ги променят, така че да отговарят на законодателството за защита на потребителите.

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Конкретното разследване е насочено към практиката за издаване на глоби на шофьори, които чакат на опашка пред бензиностанции или използват други услуги на територията на паркинга, като автомивки. Проверява се и дали процесът по обжалване е справедлив. Събирането на доказателства вече е започнало и се очаква да продължи до пролетта на 2027 г. Според информация на компанията тя управлява над 3000 обекта във Великобритания и Ирландия, през които ежедневно преминават повече от два милиона автомобила.

От RAC определиха действията на CMA като важна стъпка към по-справедливо отношение към шофьорите и изразиха надежда, че предстоящият Кодекс за поведение при частното паркиране ще въведе единен независим орган за разглеждане на жалби. Междувременно Международната паркингова общност и Британската асоциация за паркиране съобщиха, че анализират препоръките на регулатора и ще съдействат на своите членове да приведат практиките си в съответствие с изискванията. Експертите съветват шофьорите винаги да проверяват правилата на паркинга, да пазят доказателства при възникнали проблеми и да обжалват наложените санкции в рамките на 14 дни, ако смятат, че са издадени неправомерно.