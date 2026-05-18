Храните в Гърция поскъпват за трети пореден месец

Фермерите сигнализират за сериозен натиск заради високите цени на торовете и горивата

Икономисти в Гърция предупреждават, че до края на месеца се очаква ново увеличение на цените. Проучване на Съюза на потребителите показва, че цените на храните в страната се повишават за трети пореден месец. Като основни причини се посочват енергетиката и поскъпването на торовете, предава БНР.

Военните действия в Персийския залив допълнително водят до ново увеличение на цените на горивата. На островите бензинът вече достига 2 евро и 60 цента за литър. Фермерите сигнализират за сериозен натиск заради високите цени на торовете и горивата. Според анкети сред потребителите, плодовете и зеленчуците се продават на цени, които са непосилни за много гърци.

Очаква се ръстът на цените да се отрази и върху туристическите услуги. Междувременно цената на месото също се е повишила заради загубите, причинени от разпространението на шап по животните. От началото на годината всички видове месо са поскъпнали с поне 20%.

Инфлацията при храните и алкохола в Гърция остава двойно по-висока в сравнение със средните нива в Еврозоната. Специалисти обясняват, че поскъпването започва от високите цени на горивата, преминава през производството и търговците и в крайна сметка достига до крайните цени в супермаркетите.

Според опозицията правителството прилага определена система от помощи, но тя не решава основните проблеми. Оттам настояват за премахване на данъците върху горивата и храните от първа необходимост.