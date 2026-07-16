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Свят Лондон национализира производителя на стомана British Steel

Лондон национализира производителя на стомана British Steel

Свят

bTV Бизнес екип

Целта е защита на бъдещето на стоманодобивното производство в страната

Британското правителство национализира производителя на стомана „Бритиш стийл“ (British Steel), за да защити бъдещето на стоманодобивното производство в страната, предадоха Ройтерс и ДПА.

Според правителството национализацията е необходима за защита на националния интерес и за запазване на производството в завода на компанията в Сканторп, графство Линкълншър, както и на веригите за доставки.

Мярката стана възможна, след като Законът за национализация на стоманодобивната индустрия от 2026 г. получи кралско одобрение и влезе в сила, допълни БТА.

Още през април 2025 г. британското правителство пое оперативния контрол върху „Бритиш стийл“ от китайския му собственик "Цзингуе груп" (Jingye Group), за да предотврати спирането на доменните пещи и да запази 2700 работни места в предприятието, както и хиляди други по веригата на доставки.

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Правителството съобщи, че е назначен нов ръководен екип със задача да стабилизира дейността на дружеството.

Британският министър-председател Киър Стармър заяви, че „Бритиш стийл“ е част от индустриалната основа на страната и крайъгълен камък на британската индустриална мощ.

„Днешното решение гарантира бъдещето на производството на стомана във Великобритания, защитава висококвалифицираните работни места и съхранява жизненоважен национален капацитет“, посочи Стармър.

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По думите му правителството ще продължи да действа в националния интерес, за да подкрепя британската индустрия, да укрепва икономиката и да гарантира дългосрочното развитие на стратегическите отрасли.

Новият закон дава право на министрите да прехвърлят в държавна собственост акциите или активите на предприятия от стоманодобивната промишленост.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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