Милиардната революция: Как НБА пренаписа правилата на спортния бизнес през 2026 г.?

Парите от медийни права в лигата претърпяват исторически скок и достигат до $77 млрд.

През последните няколко десетилетия НБА се превърна в магнит за пари. Привличането на най-добрите играчи в света, многомилионните договори, превземането на нови и нови пазари, направиха Асоциацията желана от все повече телевизии, което й носи още по-големи печалби. Нарастващата популярност и развитието на технологиите през изминалите 20 - 30 години помагат на НБА да достигне до все повече почитатели на играта. Спокойно можем да твърдим, че най-силното първенство в света е глобален феномен. Ето как се случи това:

Медийните права и сделките - как се развиват?

Парите от медийни права в НБА претърпяват исторически скок, достигайки рекордни нива през сезон 2025/2026. В момента лигата оперира под новия си 11-годишен договор на стойност $76 – $77 млрд., който влезе в сила за текущия сезон.

Основните етапи и промени в приходите

За последните 46 години се забелязва огромен растеж на договорите. Ето какво точно представлява това в цифри:

- 1980 г. и 1990 г. - преди около 40 години всеки отбор е получавал едва около $1.5 млн. от национални медийни права, изпълнявани от NBC и Turner.

- в периода от 2008 г. до 2016 г. - договорът е на стойност $7.4 млрд. (б.а. - около 930 млн. долара на година). Принадлежи на ESPN/ABC + TNT.

- от 2016 г. до 2025 г. - стойността скоча на $24 млрд. (б.а. - средно $2.7 млрд. годишно), които идват чрез предаванията на срещите в каналите на ESPN/ABC + TNT.

- от 2025 г. до 2036 г. (текущ) - новата сделка с Disney (ESPN/ABC), NBCUniversal и Amazon е за близо $77 млрд., което е средно по $6.9 – $7 млрд. година. Това е увеличение от около 160% спрямо предходния период.

Клубовете от НБА също ще получат подобаващо парче от пая. Благодарение на новите договори, общите приходи на лигата за 2025/2026 се изчисляват до $14.3 млрд.

- Директни плащания: Всеки отбор ще прибере около $143 млн. от национални медийни права през този сезон, в сравнение със $103 млн. за миналия (б.а. - 2024/2025).

- Годишен ръст: Предвижда се тези плащания да растат средно със 7% всяка година до края на договора през 2036 г.

Промени в тавана на заплатите (Salary Cap)

Поради огромния прилив на средства, таванът на заплатите в НБА за 2025/2026 беше увеличен с максимално допустимите по закон 10%, достигайки $154.6 млн. Очаква се този 10-процентен годишен ръст да продължи да бъде валиден и в следващите сезони. За 2026/2027 прогнозите сочат нов ръст, достигащ до $166 млн. Това означава, че суперзвездите в лигата вече ще могат да подписват договори, които ще надхвърлят $75 - $80 млн. на година, а общата стойност на един 5-годишен супер максимален договор скоро ще премине границата от $400 - $500 млн.

Нови медийни партньори и стрийминг

За първи път стрийминг платформите като Amazon Prime Video и Peacock заемат централно място в разпределението на правата, измествайки традиционни партньори като TNT след близо 40-годишно сътрудничество. Най-голямата промяна през 2026 г. е краят на господството на традиционната кабелна телевизия. TNT отпадна от играта, заменена от стрийминг гиганта Amazon, който плаща около $1.8 – $1.9 млрд. годишно за пакет от мачове. Този ход вече дава резултати. В началото на 2026 г. НБА отчита 18% ръст в общата гледаемост, благодарение на по-лесния достъп през платформи като Prime Video и Peacock, както и заради завръщането на мачовете по ефирната телевизия NBC. Ето и какво получават последните:

- Disney (ESPN/ABC): Разделя се с $2.6 млрд. годишно за пакет "А", включващ ексклузивни права върху финалите в НБА, мачовете навръх Коледа и значително повече срещи по ефирната ABC (минимум 20 на сезон, в сравнение с 15 в предишен период).

- NBCUniversal (NBC/Peacock): Завръща се в НБА за пръв път от 2002 г. насам, давайки $2.5 млрд. годишно за пакет "Б" и излъчва 100 мача на сезон по NBC и своята стрийминг платформа Peacock.

Увеличение на оценките на франчайзите: Гарантираният поток от приходи от национални права е основната причина цената за придобиване на отбор от НБА да се е удвоила през последните четири години.

Застрашени местни мрежи: Новите национални сделки намаляват зависимостта на лигата от регионалните спортни мрежи (RSNs), чийто бизнес модел е подкопан от т.н. "отрязването на кабела" (cord-cutting). НБА има за цел в дългосрочен план да си върне местните права и да ги интегрира в националния си стрийминг пакет.

Потребителско неудобство: Критиците посочват, че раздробяването на мачовете между три различни платени платформи (ESPN, Peacock, Prime Video) прави гледането им по-сложно и по-скъпо за феновете, което е потенциален риск, въпреки първоначалния ръст на гледаемостта.

Глобална експанзия

С новия капитал НБА не спира дотук. През януари 2026 г. бяха обявени планове за инвестиция от $1 млрд. в нова баскетболна лига в Европа, целяща да привлече нарастващия интерес към този спорт на Стария континент.

Заключение: През 2026 г. НБА вече не е просто баскетболна лига, тя е най-успешната медийна и технологична компания в света на спорта, превръщайки всяко отиграване в чист дигитален актив и милиарден приход.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN