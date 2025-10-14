Милиардерът, който искаше да купи TikTok, разследва дали сделката на Тръмп е законна

Маккорт беше сред първите известни личности, които проявиха интерес към закупуването на TikTok

Милиардерът инвеститор Франк Маккорт беше един от първите участници в наддаването за TikTok. Той проверява законността на споразумението, договорено с подкрепата на Белия дом, което предвижда продажбата на американските активи на приложението на група основно американски инвеститори. Маккорт заяви, че все още е рано да се прецени дали ще се присъедини към консорциума купувачи или ще оспори споразумението в съда, в случай че прецени, че то не е в съответствие със закона. Според него обаче обществото в САЩ има право да бъде по-добре информирано относно съдържанието и последиците от сделката, предава CNN.

„Поисках и включих в анализа някои наистина способни експерти, които да направят най-доброто възможно тълкуване на сделката с наличната информация – въпреки че все още липсват важни части от пъзела“, сподели Маккорт в подкаста на CNN „Условия за ползване“. Екипът му проучва дали предложеното споразумение е в съответствие със закона „продажба или забрана“, приет през миналата година, и дали наистина адресира съображенията за национална сигурност, които стоят зад въпросното законодателство.

Това развитие е част от по-дългата история на опити TikTok да бъде изведен от влиянието на своя китайски собственик ByteDance, на фона на притеснения, че приложението застрашава сигурността на личните данни на американските граждани и представлява риск за националната сигурност. Сагата доведе до отлагания в прилагането на закона, който предвижда TikTok да бъде или продаден, или забранен, като платформата остана гореща тема в американско-китайските отношения.

Маккорт беше сред първите известни личности, които проявиха интерес към закупуването на TikTok. Той участваше в консорциум с инвеститора от Shark Tank Кевин О’Лиъри и съоснователя на Reddit Алексис Оханян, след като през миналата година беше приет закон, изискващ ByteDance да продаде приложението или то да бъде забранено в САЩ. Групата имаше намерение да придобие TikTok без неговия алгоритъм и да го възстанови чрез нова технология, разработвана от неправителствената организация на Маккорт, Project Liberty, с идеята да предостави на потребителите повече контрол върху личните им данни и начина, по който те се използват.

Снимка: Reuters

Въпреки това Белият дом продължава с планове за сделка с различна група инвеститори, която според очакванията включва Oracle, частната инвестиционна компания Silver Lake, изпълнителния директор на Dell Майкъл Дел и Fox Corp. на Лаклан Мърдок. Докато анализира този нов вариант, Маккорт подчертава, че не се е отказал от идеята, вдъхновила неговата оферта, и сега се стреми да развие технология, която ще помага на потребителите да контролират данните си в дигиталната ера, доминирана от изкуствения интелект. „Големите технологични компании натрупват данните ни, профилират ни до крайност и вече не само ни предлагат реклами, но и влияят на решенията ни“, каза Маккорт. „Данните ни са отражение на това кои сме в дигиталната епоха... Ние трябва да решаваме какво и кога споделяме.“

Все още обаче има неизвестни около детайлите на споразумението, как новите собственици ще лицензират алгоритъма от ByteDance и същевременно ще отговорят на националните опасения за сигурността. Очаква се ByteDance да предостави копие на алгоритъма, който ще бъде преобучен с данни на американски потребители. Oracle ще следи как се доставя съдържание чрез този алгоритъм, съобщи Белият дом. „В крайна сметка това, което за мен е наистина важно, е върховенството на закона в страната ни да продължи да има смисъл“, заяви Маккорт в интервюто си на 26 септември – ден след подписването на заповедта.

