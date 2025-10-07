OpenAI прекрати използването на ChatGPT за злонамерени цели в Китай

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Ново проучване: По колко часа седмично работят европейците?
Само 16% от трудоспособните работят под 19 часа седмично
Каква е причината?
Компанията за изкуствен интелект OpenAI заяви, че участник, вероятно свързан с китайското правителство, е поискал от нейния модел ChatGPT да му помогне да напише предложение за инструмент за наблюдение, който да проследява "високорискови" хора, като например уйгурските мюсюлмани. Друг заподозрян китайски потребител е поискал от ChatGPT помощ с инструмент, който би търсил "екстремистка реч и етническо, религиозно и политическо съдържание" в социалните медии, съобщава БНР.
OpenAI добави, че е забранила участници, които "вграждат изкуствен интелект в съществуващите си работни процеси", включително измамни мрежи в Китай, Русия и Камбоджа.
"Нашите инвестиции в откриване и прекъсване на опитите на авторитарни режими да злоупотребяват с възможностите на ChatGPT не само защитават хората сега, но и предоставят важна информация за това как тези режими биха могли да злоупотребят с бъдещи възможности", се казва в доклад на OpenAI, свързан със заплахите.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Само 16% от трудоспособните работят под 19 часа седмично
Банката на Ватикана има изключителна отговорност за управлението на активите на Светия престол
Освен това тази настройка предотвратява и влагата