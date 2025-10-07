OpenAI прекрати използването на ChatGPT за злонамерени цели в Китай

Каква е причината?

Компанията за изкуствен интелект OpenAI заяви, че участник, вероятно свързан с китайското правителство, е поискал от нейния модел ChatGPT да му помогне да напише предложение за инструмент за наблюдение, който да проследява "високорискови" хора, като например уйгурските мюсюлмани. Друг заподозрян китайски потребител е поискал от ChatGPT помощ с инструмент, който би търсил "екстремистка реч и етническо, религиозно и политическо съдържание" в социалните медии, съобщава БНР.

OpenAI добави, че е забранила участници, които "вграждат изкуствен интелект в съществуващите си работни процеси", включително измамни мрежи в Китай, Русия и Камбоджа.

"Нашите инвестиции в откриване и прекъсване на опитите на авторитарни режими да злоупотребяват с възможностите на ChatGPT не само защитават хората сега, но и предоставят важна информация за това как тези режими биха могли да злоупотребят с бъдещи възможности", се казва в доклад на OpenAI, свързан със заплахите.

