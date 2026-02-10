Милиардерът- инвеститор Томас Каплан споделя 3 съвета за богат и щастлив живот

Кое е най-важното според него

Милиардерът инвеститор Томас Каплан, който притежава най-голямата частна колекция от произведения на изкуството от Рембранд ван Рейн в света, говори с Business Insider преди търга на „Почивка на млад лъв“ в Sotheby's New York в сряда.

Рисбата на Рембранд, на която Каплан е съсобственик, е продадена за близо 18 милиона долара, като приходите отиват за Panthera, организацията с нестопанска цел за опазване на „големите котки“, чийто съосновател е той. Каплан каза, че защитата на застрашените котки е най-голямата му страст, откакто е бил на шест години. Мечтал е да изучава големи котки като зоолог на котки, само за да осъзнае няколко години по-късно, че му липсва необходимият усет за наука.

„Но си дадох обет – мисля, че бях на около 12 години – ако някога спечеля достатъчно пари, ще се върна към темата и ще подкрепя и давам сили на всички онези природозащитници, които имаха способностите, които аз нямах“, каза Каплан.

Той натрупа състояние в енергийната и благородната метална индустрия. Верен на думата си, той съоснова Panthera през 2006 г. заедно с водещия природозащитник на котките, покойния Алън Рабинович, и двамата превърнаха организацията в световен лидер в областта. „Аз съм много целеустремен и ще направя всичко, за да променя нещата, които ме движат“, каза Каплан. Той сподели три житейски съвета, които спазва.

Бъдете благодарни и се възползвайте от силните си страни

На въпроса как е успял да запази трите си деца в свръхбогато домакинство, той каза, че те просто „не са мотивирани от пари“. „Без блясък, без социални медии, без коли или часовници или каквито и да било аксесоари на богатството. Никакви“, добави той. Каплан каза, че им е втълпил в главата важността на това да връщаш и да бъдеш благодарен, тъй като вярва, че „основата на всяко щастие е животът на благодарност“. Той се е уверил, че те „разбират, че ако си неблагодарен човек, ще бъдеш нещастен и заслужаваш да бъдеш“.

Каплан също така подчертава необходимостта да осъзнаваш границите на знанията си и да се съпротивляваш на спекулациите отвъд това, което дълбоко разбираш. Уорън Бъфет би описал това като оставане в рамките на собствения „кръг на компетентност“.

„Не се страхувай да кажеш: „Не знам“, каза Каплан. „Доверието се печели трудно, лесно се губи.“

Председателят на NovaGold Resources каза, че хората уважават експертизата му по определени теми и той никога не иска да „обезценява тази валута, като е лекомислен“.

„Бъдете достатъчно дисциплинирани, за да не чувствате, че щом ви питат нещо, трябва да му отговорите“, каза той.

Последният съвет на Каплан беше свързан със следното: Когато говорите открито за тема, която познавате отблизо, или инвестирате в актив, който разбирате дълбоко, правете го с убеждение.

„Когато имате относително предимство, натиснете педала на газта докрай“, добави Каплан. „Ако нямате относително предимство, не играйте.“

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN