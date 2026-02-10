Имот на Бил Гейтс, който е до неговото имение, излиза на пазара

Ето за колко го продава милиардерът

Бил Гейтс се подготвя да се раздели с един от дългогодишните си имоти в Мъдина, щата Вашингтон. Съоснователят на Microsoft е обявил за продажба къща, разположена непосредствено до прочутото му имение Xanadu 2.0, с цена от 4,8 млн. долара. Новината идва на фона на засилен обществен интерес към Гейтс, след като името му беше споменато в последните публикувани документи по случая „Епстийн“.

Не е ясно дали имотът е бил използван като реална част от жилищния му комплекс или е служил основно като буфер за уединение. Със сигурност обаче Гейтс го притежава от дълго време – той го купува за 1 млн. долара през 1995 г.

Става дума за еднофамилна къща с площ от около 258 кв. м, разположена на брега на езерото Вашингтон и с осигурен достъп до водата. L-образната сграда разполага с четири спални и 2 бани. Дневната е на по-ниско ниво и предлага камина и гледка към езерото, а трапезарията – също с камина – води към балкон с панорамен изглед. Кухнята е модерна, изцяло в бяло, с плот от масивно дърво и бар, а френски врати отвеждат към просторна тераса за отдих и събирания на открито, със стълби към водата. Основната спалня разполага със собствен балкон, дрешник и баня.

Гейтс продължава да живее основно в Xanadu 2.0 – мащабното имение, чието строителство започва в края на 80-те години и чиято стойност днес се оценява на около 130 млн. долара. През 2024 г. той вече продаде друг съседен парцел за 4,85 млн. долара, но все още притежава няколко жилищни имота и незастроени терени в непосредствена близост до основното си имение.

