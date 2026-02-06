BGN → EUR
Всяка четвърта фактура у нас не се плаща навреме

Всяка четвърта фактура у нас не се плаща навреме

bTV Бизнес екип

Пазарът за събиране на вземания е добре развит и има много фирми, които предлагат извънсъдебни услуги

Събирането на дългове от български фирми става все по-сложно и се харектеризира с дълги закъснения, според доклад на Allianz Trade, цитира БТА . Изследването оценява колко трудно е компаниите да получат парите си в 52 държави, които формират около 90% от световната търговия и БВП.

Снимка: iStock

България получава индекс 40 по скала от 0 до 100, като по-високият резултат означава по-голяма трудност при събиране на дългове. Това поставя страната в групата с високасложност заедно с още 14 държави. Средният срок на плащане у нас обикновено надхвърля 30 дни, а около 25% от фактурите се плащат със закъснение.

Въпреки това, повечето забавени плащания в крайна сметка се събират успешно. Пазарът за събиране на вземания е добре развит и има много фирми, които предлагат извънсъдебни услуги. Съдебните процедури обаче са бавни, скъпи и понякога трудни за изпълнение, затова извънсъдебното събиране е най-добрата първа стъпка.

Дом със заем или живот под наем: Кое е по-изгодното за българина след еврото?

Процедурите по несъстоятелност у нас формално съответстват на европейските стандарти, но продължават средно над 3 години и често завършват без реални постъпления за кредиторите. Все повече компании договарят разсрочени плащания между 60 и 90 дни, а напоследък се опитват да ги удължат и до 180 дни.

Най-проблемни сектори са строителството, транспортът, агробизнесът, текстилът, горивата и храните, като най-тежко това засяга малките и средни фирми. Българските износители най-трудно събират вземания от Китай, Индия, САЩ и Чехия, докато Германия и Нидерландия са най-безопасни партньори. С повишено внимание трябва да се работи и с Италия и Турция.

