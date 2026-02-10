Когато парите свършат преди заплатата: Помага ли овърдрафтът?

Кога имаме нужда от него и как да го използваме разумно?

Проучване, обхващащо 12 държави от Европейския съюз, показва, че приблизително 10% от потребителите използват овърдрафт като форма на краткосрочно финансиране. Макар да е сравнително популярен банков продукт, овърдрафтът често се използва неправилно, което може да доведе до финансови затруднения, пише БНТ.

Какво представлява овърдрафтът?

Снимка: iStock

Овърдрафтът е вид краткосрочен кредит, който е свързан директно с разплащателната ви сметка. Той позволява да харчите средства над наличния баланс – обикновено до определен лимит, предварително одобрен от банката.

Най-често овърдрафтът се използва при временен недостиг на средства, например когато заплатата се забави с няколко дни или възникне непредвиден разход.

Кои са основните предимства?

Едно от ключовите предимства на овърдрафта е неговата гъвкавост. Лихва се начислява само върху реално използваната сума, а не върху целия одобрен лимит. Освен това лихвата се плаща само за периода, в който средствата са били използвани. Овърдрафтът осигурява бърз достъп до пари, без да се кандидатства всеки път наново.

Обичайният размер на овърдрафта е между една и три месечни заплати, което го прави подходящ за временно „мостово“ финансиране, но не и за сериозни или дългосрочни разходи.

Колко хора използват овърдрафт?

Точни данни за България липсват, но на ниво Европейски съюз анализ на Европейския парламент от 2022 г. показва, че около 340 милиона банкови сметки имат опция за овърдрафт. Тъй като той се одобрява предварително, потребителят може да го използва дългосрочно при нужда, без допълнителни процедури.

Какви са рисковете?

Снимка: iStock

Най-големият риск е овърдрафтът да се превърне в постоянен дълг. Честа грешка е той да се възприема като „свободни пари“ или като реално увеличение на дохода, което всъщност не е така.

Ако не се погасява редовно може да се влоши кредитната история, да започнат процедури по събиране, задължението да бъде преструктурирано в потребителски кредит, често при по-неизгодни условия.

Как да го използваме разумно?

Снимка: iStock

Добрата практика е овърдрафтът да се използва планирано, за конкретна сума, за кратък период, съобразен с датата на получаване на дохода, само за спешни и непредвидени разходи.

При нужда от по-голямо или дългосрочно финансиране е по-разумно да се обсъдят други кредитни продукти с банков консултант.

Овърдрафтът е удобен инструмент за краткосрочни финансови затруднения, но изисква дисциплина. Той е подходящ за временни нужди до 1-3 заплати, като лихвата се плаща само върху използваната сума и за реалния период. Използван разумно, може да помогне, но ако се използва без контрол е възможно да създаде сериозни проблеми.

