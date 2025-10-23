Целта е повишаване на ефективността

Собственикът на Facebook, компанията Meta, ще съкрати 600 работни места в отдела си за изкуствен интелект. Мярката цели оптимизиране на операциите след агресивна кампания по наемане на персонал.

Съкращенията няма да засегнат TBD Lab, подразделение, създадено от главния изпълнителен директор на Meta, Марк Зукърбърг, според публикации в Wall Street Journal, New York Times и други медии, цитирани от БГНЕС.

Съставът на лабораторията бързо беше разширен чрез привличане на водещи изследователи с високи заплати от конкуренти като OpenAI и Apple.

Съкращенията обаче ще засегнат екипи, фокусирани върху продуктите и инфраструктурата на изкуствения интелект, с цел повишаване на ефективността, без да се жертва работата по най-амбициозните проекти на компанията, според Wall Street Journal. Изданието посочва, че много от засегнатите служители могат да бъдат пренасочени на други позиции в Meta.

New York Times описва съкращенията като мярка за справяне с „организационното раздуване“, настъпило след агресивното наемане на персонал за изграждане на AI програмата.

И двата вестника цитираха меморандум от главния директор по изкуствен интелект Александър Уанг, според който съкращенията означават, че „ще са необходими по-малко разговори, за да се вземе решение“.

