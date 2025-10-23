1 USD
Свят От 2026 г. наемите в наша съседка ще се плащат само по банков път

От 2026 г. наемите в наша съседка ще се плащат само по банков път

bTV Бизнес екип

Всички трансакции ще са безплатни

Гърция въвежда задължително разплащане по банков път като част от усилията си да спре укриването на приходи и да ограничи финансовите измами. Новите мерки са свързани с платежната система IRIS, която вече изисква задължителното използване на ПОС терминали за всички видове плащания както между физически компании, така и при онлайн бизнеси, съобщават от Националната банка, цитира БНР. Основната цел на системата е да осигури по-голяма прозрачност и проследимост на паричните потоци в страната.

Снимка: istockphoto.com

Според въведените ограничения, има лимит от 500 евро при преводи между физически лица, както и от физически лица към фирми и компании. Всички трансакции, извършвани чрез системата IRIS, са безплатни, което се очаква да стимулира гражданите и бизнеса да се възползват активно от нея.

Как гръцкото правителство ще се справи с жилищната криза?

Новите правила изискват всеки ПОС терминал да бъде свързан директно с Агенцията по контрол на приходите. Така властите ще могат в реално време да следят постъпленията и да предотвратяват укриването на данъци. При установени нарушения, каквито вече са констатирани в множество търговски обекти, прехвърлящи оборота си в чуждестранни банки, се предвиждат глоби от 10 000 до 20 000 евро.

Освен това, от началото на следващата година, всички наеми в страната ще трябва да се плащат само по банков път, независимо от сумата. Това е още една стъпка към премахване на сивата икономика и засилване на финансовата отчетност. Въпреки това, мярката среща съпротива сред някои наемодатели. Много наематели съобщават, че са били предупредени от собствениците си да продължат да плащат само в брой, като някои дори са заплашени с изгонване, ако откажат. 

