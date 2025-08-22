Meta ще даде над 10 милиарда долара за облачни услуги на Google

Това е най-големият договор, сключен от облачния клон на Google

Meta, компанията майка на Facebook и Instagram, подписа договор с Google Cloud на стойност над 10 милиарда долара за използване на сървърите и други услуги за дистанционно компютърно обслужване, според източник, близък до сделката.

Договорът, който е с продължителност шест години, е един от най-големите, сключени от облачния клон на Google от създаването му преди 17 години, предаде БГНЕС.

В средата на юли шефът на Meta Марк Зукърберг обяви намерението си да инвестира „стотици милиарди долари“ в инфраструктура за изкуствен интелект, за да постигне обявената си цел: да създаде изкуствен интелект, по-интелигентен от хората.

Технологичните гиганти харчат колосални суми за подобряване на своите модели за генериране на изкуствен интелект, които изискват огромна изчислителна мощност, а оттам и най-модерни компютърни чипове и много енергия.

Meta планира да изгради компютърни мрежи с мощност от няколко гигавата, но не може да си позволи да изостава още повече от лидерите в сектора, сред които OpenAI и Google. Калифорнийската компания също така привлече служители от OpenAI, Google и Anthropic с помощта на значителни бонуси.

Марк Зукърберг иска да състави „най-елитен и талантлив екип в цялата индустрия“, който ще разполага с „изчислителна мощност, която няма равна в сектора“, според неговите думи.

Google Cloud, номер три в облачния компютинг след AWS и Microsoft, отбеляза скок в продажбите от 32% през второто тримесечие, надхвърляйки 13 милиарда долара.

„Почти всички еднорози (стартъпи, оценени на най-малко 1 милиард долара) в областта на генеративната ИИ използват Google Cloud“, похвали се шефът на калифорнийската фирма Сундар Пичай по време на конференция за анализатори в края на юли.

OpenAI, въпреки че е привилегирован партньор на Microsoft в областта на изкуствения интелект, също подписа договор с Google Cloud наскоро.

