1 USD
1.68041 BGN
Петрол
66.6 $/барел
Bitcoin
$113,236.0
Последвайте ни
1 USD
1.68041 BGN
Петрол
66.6 $/барел
Bitcoin
$113,236.0
Свят Части от Русия остават без горива, вече продават бензин с купони

Части от Русия остават без горива, вече продават бензин с купони

Свят

bTV Бизнес екип

Ударите на украински дронове по руски рафинери вече се отразяват драматично в някои части на страната

Ударите на украински дронове по руски рафинери вече се отразяват драматично в някои части на Русия. В окупирания Крим и Забайкалието гориво по бензиностанциите няма. Скромните запаси се раздават на предприятията с купони, пишат телеграм каналите  ASTRA и "Крымский ветер". 

"В Краснокаменск на нито една бензиностанция няма бензин АИ-95. На бензиностанциите висят надписи, че той ще е достъпен само за предприятия и то по купони", пишат в социалните мрежи."Губернаторът" на Крим Сергей Аксьонов призна, че има проблеми. В ефира на телевизия "Крым 24" той обясни, че дефицитът е свързан с два фактора - съкращаването на обемите на производство на руските рафинерии и трудности с логистиката, тъй като голяма част от горивото се доставя с цистерни.

Цените на руските горива с нов рекорд след украинските удари по нефтени рафинерии

"В част от бензиностанциите в Крим се наблюдават проблеми с определени видове гориво. На първо място говорим за бензин АИ-95. Съвместно с федералното правителство предприемаме всички възможни мерки за купим необходимите обеми гориво и да стабилизираме цените", каза той, цитиран от "Сега". Но добави, че пълно възстановяване на пазара може да има само след края на войната срещу Украйна. "След края на специалната военна операция редица въпроси ще отпаднат и всичко ще се върне на предишното ниво", обобщи той.

 

Русия е загубила над 13% от мощностите на нефтопреработвателните заводи заради ударите на украински дронове, които се увеличиха през август и доведоха до спирането на поне четири крупни предприятия, пише The Moscow Times.

Възстановено е движението на петрол по тръбопровода

На 2 август след удар на дрон спря Новокуйбишевският нефтопреработвателен завод на "Роснефт" с мощност 8,3 млн. тона годишно. На 11 август същото направи Саратовският завод, чиято мощност е 5,8 млн. тона годишно. На 15 август преустанови работа Волгоградският нефтопреработвателен завод на "ЛУКойл", който е най-големият в южна Русия с капацитет 14,8 млн. тона годишно. Същият ден Самарският завод на "Роснефт" с мощност 8.5 млн. тона годишно спря да приема суровина. На 2 август Рязанският нефтопреработвателен завод, който най-крупният завод на "Роснефт" и снабдява с гориво и Москва, спря около половината от мощностите си.

Така за по-малко от три седмици Русия се лиши от 44,3 млн. тона от годишните си мощности, което е около - 13,5% от общия показател за страната, съставляващ 328 млн. тона годишно, по оценка на "Восток капитал". Според Reuters миналата година руските нефтопреработвателни заводи са преработили 267 млн. тона нефт, което е минималният обем за поселдните 12 години.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата