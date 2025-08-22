Части от Русия остават без горива, вече продават бензин с купони

Ударите на украински дронове по руски рафинери вече се отразяват драматично в някои части на страната

Ударите на украински дронове по руски рафинери вече се отразяват драматично в някои части на Русия. В окупирания Крим и Забайкалието гориво по бензиностанциите няма. Скромните запаси се раздават на предприятията с купони, пишат телеграм каналите ASTRA и "Крымский ветер".

"В Краснокаменск на нито една бензиностанция няма бензин АИ-95. На бензиностанциите висят надписи, че той ще е достъпен само за предприятия и то по купони", пишат в социалните мрежи."Губернаторът" на Крим Сергей Аксьонов призна, че има проблеми. В ефира на телевизия "Крым 24" той обясни, че дефицитът е свързан с два фактора - съкращаването на обемите на производство на руските рафинерии и трудности с логистиката, тъй като голяма част от горивото се доставя с цистерни.

"В част от бензиностанциите в Крим се наблюдават проблеми с определени видове гориво. На първо място говорим за бензин АИ-95. Съвместно с федералното правителство предприемаме всички възможни мерки за купим необходимите обеми гориво и да стабилизираме цените", каза той, цитиран от "Сега". Но добави, че пълно възстановяване на пазара може да има само след края на войната срещу Украйна. "След края на специалната военна операция редица въпроси ще отпаднат и всичко ще се върне на предишното ниво", обобщи той.

Русия е загубила над 13% от мощностите на нефтопреработвателните заводи заради ударите на украински дронове, които се увеличиха през август и доведоха до спирането на поне четири крупни предприятия, пише The Moscow Times.