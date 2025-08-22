Повече от 4500 пенсионери в България не получават реалната си пенсия

Средната пенсия за юли е 1015,22 лв

Данни от Националния осигурителен институт (НОИ) към 31 декември 2024 г., показват, че 4598 души в България не получават реалната си пенсия, защото тя е ограничена от "тавана“ от 3400 лева.

Кой губи най-много?

Снимка: iStock

Най-голямата група сред засегнатите, 956 души, биха получавали с над 850 лева повече, ако ограничението не съществуваше. Реалният размер на техните пенсии би надхвърлил 4250 лв. на месец. Само при тази група „таванът“ спестява на бюджета над 1,9 млн. лв. месечно, като 293 от тях са от сектор „Сигурност“, пише БНР.

Частни пенсионни фондове

Данните на НОИ сочат, че така наречения таван на пенсиите спестява над 2 900 000 лв. месечно от разходите за пенсии. Така например най-голямата група от ограничените, които биха получавали с над 850 лв. повече, ако нямаше "таван“ и чиито пенсии реално биха били над 4 250 лева на месец, спестяват 1 900 000 лв. от бюджета за пенсии. 293 от тях са от сектор "Сигурност“.

Други 70 души биха получавали до 850 лв. над максималната, ако липсваше ограничението. Така например до 100 лева над "тавана“ биха вземали 446 души. Данните на НОИ сочат още, че над 936 000 получават минимални пенсии. Над половин милион от тях са с минимална пенсия за стаж и възраст, която за миналата година е 580.57 лв.

Снимка: iStock

Когато действителният размер на пенсията е под минималната, солидарната пенсионна система доплаща, за да се достигне до нея. За миналата година такова доплащане е имало за близо 800 000 пенсионери, общо за над 130 милиона лева на месец. За болшинството от тези хора месечните суми за доплащане до минималните размери са над 30 лева.

Годишно разходите за пенсии за сметка на Държавното обществено осигуряване са над 21 милиарда лева, а броят на пенсионерите е приблизително 2 милиона души. За 2024 година средната пенсия е 883 лева.

