Meta пуска "умни очила" с AI, които реагират на гласови команди

Вижте колко струва един чифт

Meta представи нови умни очила, наречени „Meta Glasses“, разработени в партньорство със световноизвестната група „EssilorLuxottica“, пише CNBC.

Устройството използва усъвършенствани функции за изкуствен интелект и се предлага в три различни стила на рамката, включително специално издание, създадено в сътрудничество с Кайли Дженър. Това са и най-евтините смарт очила в линията на Meta.

Снимка: Meta

Усъвършенствана камера и интеграция на нов модел с изкуствен интелект

Очилата са оборудвани с 12-мегапикселова камера, подобна на предишните поколения модели Ray-Ban Meta. Тази хардуерна система позволява видеозапис с резолюция до 3K при 30 кадъра в секунда. Снимките са с резолюция 3024 x 4032 пиксела.

Снимка: Meta

Системата за изкуствен интелект на тези очила се захранва от новия AI модел на компанията, наречен „Muse Spark“, който позволява по-бърза обработка на гласови команди и заявки.

Аудио производителност, свързаност и живот на батерията

Снимка: Meta

Новият модел използва отворена озвучителна система и множество вградени микрофони. Тази комбинация позволява телефонни разговори, слушане на музика, подкасти и гласови команди. За по-ясно предаване на звука е интегрирана и технология за намаляване на фоновия шум.

Според производителя, вградената батерия осигурява до 8 часа работа с едно зареждане. Прилаганата кутия, която служи като зарядно устройство и калъф, удължава общото време за използване до 40 часа. За безжична свързаност се използват Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и Bluetooth LE, а очилата поддържат и „Meta Neural Band“.

Колко ще струват?

Снимка: Meta

Има три основни стила рамки: „Adventurer“, „Fury“ и ексклузивната серия „Meta Glasses by Kylie“. Купувачите могат да избират от повече от 26 различни комбинации от рамки и лещи. Освен това, диоптрични лещи могат да бъдат предоставени чрез програмата Rx Lens Swap.

Meta обяви, че до края на юни ще бъдат добавени нови опции, включително динамична фотография и навигация за пешеходци, с актуализация на софтуера.

Началната цена на „Meta Glasses“ е 299 долара. Устройството в момента се предлага на пазарите на САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и няколко европейски страни. Продажбите се осъществяват чрез официалния уебсайт на компанията и оторизирани търговски вериги.

Междувременно конкуренцията на пазара на интелигентни очила се засилва. Google съобщи миналия месец, че разработва нови компютъризирани очила в партньорство с Warby Parker, който ще използва своя модел Gemini AI. Миналата седмица Snap обяви Specs, чифт умни очила на цена от 2195 долара, които главният изпълнителен директор Евън Шпигел позиционира като "наследник на смартфона".