Зукърбърг иска Meta да стартира собствен пазар за прогнози

Ето как ще работи

Платформите за прогнози Polymarket и Kalshi реализираха рекордни печалби тази година, а сега главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг е дал зелена светлина за разработването на собствен конкурентен продукт, съобщава The New York Times, цитирано от БГНЕС.

Проектът, който носи името Arena, ще позволява на потребителите да печелят точки за правилно прогнозиране на събития като спортни резултати, политически развития или движения на фондовите пазари. Поне на първия етап няма да се използват реални пари.

Как ще работи приложението?

Пазарът за прогнози представлява своеобразна финансова борса, на която хората купуват и продават договори, свързани с изхода на реални събития. Приложението ще функционира независимо от съществуващите социални мрежи на Meta, макар че те ще могат да насочват потребители към него.

Всеки договор обикновено се основава на въпрос с отговор „да“ или „не“ - например дали определен кандидат ще спечели избори, дали даден отбор ще стане шампион или дали политически лидер ще остане на поста си до определена дата.

В платформите Polymarket и Kalshi потребителите купуват договори, които изплащат по 1 долар при правилна прогноза и нищо при грешна.

Кой доминира пазара?

Двете водещи платформи Polymarket и Kalshi са генерирали между 85% и 90% от общия обем на търговията в сектора през 2025 г., който се оценява на около 44 милиарда долара (40 милиарда евро).

Polymarket е основана през 2020 г. от Шейн Коплан, напуснал Нюйоркския университет, и работи глобално чрез блокчейн технологии.

Kalshi е създадена през 2018 г. от двама възпитаници на Масачузетския технологичен институт и след години регулаторни битки стана първата платформа за прогнози, одобрена от американската Комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC).

Разследване на „Ню Йорк Таймс“ установи, че Polymarket е публикувала стотици подвеждащи и неверни публикации в социалните мрежи, а „Политико“ разкри кампания за заплащане на инфлуенсъри, които да популяризират предполагаемата точност на прогнозите в платформата.

Засега остава неясно дали Arena на Meta, която няма да използва реални пари и ще бъде по-скоро геймифицирана платформа, ще успее да избегне тези проблеми или ще се превърне в нов вход към същите рискове.