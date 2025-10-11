БГ курорт на челно място в класация за евтино за живеене място

На тези места по света може да живеете с под 500 евро на месец

Има много причини, поради които хората отиват в чужбина. Някои просто обичат да пътуват и да се запознават с нови култури, докато други търсят по-добро и по-безопасно бъдеще. Животът в чужбина - независимо дали като дигитален номад, пътешественик или пенсионер, не само предоставя възможност за нови преживявания и опознаване на света, но може да бъде и начин за значителни спестявания.

Докато разходите за живот в някои страни са високи, в други животът е изненадващо достъпен. Знаете ли, че има дестинации, където е възможно да живеете за по-малко от 500 долара на месец (около 428 евро)? Порталът World Wild Schooling е откроил 12 такива места, които са привлекателни и достъпни.

Слънчев бряг, България - популярен курорт със слънце, море и забавления. Апартамент на отлично място може да се наеме за по-малко от 150 евро на месец, често с басейн.

Варна, България - пристанищен град с пясъчни плажове и спокойна атмосфера на стария град. Храната струва около 270 евро на месец, а общ бюджет от 500 евро позволява солиден живот.

Катманду, Непал - един от най-евтините градове в света. Един човек може да покрие наем, комунални услуги, храна и транспорт за около 390 евро на месец. Заобиколен от Хималаите, той е идеален за любителите на туризъм и култура.

Пай, Тайланд - очарователен град в Северен Тайланд, в долина по поречието на река Пай. Наемането на настаняване чрез Airbnb е възможно за по-малко от 300 евро, а готвенето у дома поддържа общите разходи под 500 евро.

Мириса, Шри Ланка - малък крайбрежен град, известен с тюркоазено море и палми. Средни месечни разходи около 430 евро.

Куско, Перу - бившата столица на инките, настаняване от 170 до 250 евро на месец. Градът на 3399 м надморска височина, заобиколен от Андите, предлага история, природа и местна кухня.

Бали, Индонезия – популярен с оризовите си полета, вулканичните пейзажи и разнообразната си култура. Комфортен живот за по-малко от 430 евро на месец е възможен.

Маракеш, Мароко – средновековен град, известен със своите пазари и архитектура. Настаняване от около 250 евро на месец.

Валона, Албания – по крайбрежието на Адриатическо море, с ниска цена на живот. С интелигентно планиране е възможен живот за 500 евро на месец.

Саранда, Албания – плажове и достъпно настаняване. Апартаменти около 250 евро на месец, включени комунални услуги, останалата част от бюджета покрива други разходи.

Гоа, Индия – общи месечни разходи около 455 долара (под 400 евро). Бивша португалска колония със смесица от индийска и европейска култура.

Лангкави, Малайзия – най-големият остров в едноименния архипелаг, популярен сред дигиталните номади. Общи разходи за живот около 420 евро на месец.

