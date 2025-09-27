Град, от който можете да посетите три държави за един ден

Мечтите се сбъдват, ако ги визуализирате: Как Томи Хилфигър изгради бизнес за милиони?
Препятствията често са били от полза за дизайнера
Можете да преминете границата с трамвай
Знаете ли, че има европейски град, разположен на тригранична зона, където можете да се докоснете до културното богатство на три различни държави за един ден? Ако искате да посетите колкото се може повече страни, експерт по пътувания препоръчва един граничен град в Европа, който ви позволява да посетите три само за един ден, пише Express.
Блогърката за пътувания Чина разкрива в TikTok, че това е любимият ѝ „трик“ за пътуване, тъй като се опитва да посети колкото се може повече дестинации. Градът, който тя предложи, е Базел, Швейцария, и благодарение на уникалното си местоположение, той е чудесна отправна точка за приключения в две други страни.
„Граничи както с Франция, така и с Германия, което означава, че можете да прекарате сутринта в Германия в пазаруване, следобеда във Франция и вечерта обратно в Базел за вечеря“.
Тя добавя, че градът е разположен на граничния триъгълник, където се срещат три държави – така че можете да стигнете пеша между тях само за 15 минути.
„Има и мост, от който можете да видите и трите държави едновременно, а има и паметник, отбелязващ точната точка, където се срещат.“ До Германия може да се стигне с трамвай – пътуването от центъра на Базел отнема около 20 минути, съобщава N1 Zagreb.
„Трябва ви паспорт, когато преминавате границата с трамвай “, предупреждава инфлуенсърката.
„Преди трамваят да спре в Германия, граничарите влизат и проверяват документите ви; ако сте от Обединеното кралство, трябва да имате паспорт - шофьорска книжка не се приема.“
Чина документира пътуването си и разкри, че щом слезете от трамвая, ще попаднете на търговски център, ресторант и мост, който пресича Франция.
„Има и малко селце, където можеш да обядваш, и веднага щом влязох във Франция, успях да използвам отново роуминг в ЕС, защото трябваше да използвам eSIM в Швейцария (тъй като не е част от Европейския съюз) “, каза тя.
Накрая тя подчерта други предимства на Базел: той е перфектен „туристически център“ за еднодневни екскурзии до Люцерн и Цюрих в Швейцария и Страсбург във Франция, както и до други дестинации във Франция и Германия.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Препятствията често са били от полза за дизайнера
Температурите в района през зимата често падат до -35°C
Как възниква тенденцията