Колко ще струват пътуванията в чужбина по зимните празници?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Очакват ръст на цените на пакетните почивки между 10 и 15 на сто тази зима
Възходящата ценова линия на пакетните почивки ще се запази до края на годината и началото на следващата, и се очаква те да поскъпнат с не повече от 10 - 15 на сто, обяви пред БТА Павлина Илиева, председател на Обединение "Бъдеще за туризма" (ОБТ).
По данни на Евростат цените на пакетните почивки за потребителите в Европейския съюз през август са били с 2,5 на сто по-високи спрямо същия месец на 2024 г. Най-голямото увеличение на цените на закупените пакети е отчетено в Естония, където цените са се повишили с 39,5 на сто спрямо август 2024 г., следвана от България с ръст от 23 на сто и Дания - 12 на сто. Цените на почивките в рамките на страната ни са нараснали с 25,2 на сто през август, а тези на международните почивки - с 20,2 на сто.
Председателят на ОБТ коментира повишаването на цените у нас, като посочи, че това се наблюдава не само в България, но и във всички околни страни, с които бихме могли да се сравняваме, като отбеляза, че и в Турция, и в Гърция цените са по-високи от миналата година. Причините са свързани с увеличените енергийни разходи, намаляващия брой туристи, посочи Илиева, а конкретно за България с липсата на единна политика за развитието на отрасъла, както и изоставането в инфраструктурата и единната визия за страната в международен мащаб. Тя каза, че поскъпването на пакетните почивки от началото на годината до август е между 10 и 15 процента.
Илиева не изключи ефект върху цените да има и предстоящото членство на страната в еврозоната. Може би тази година заради предстоящото членство виждаме, че всеки месец основните цени на продуктите се покачват и то доста сериозно и това допринася за покачване и на общата цена, но то не надскача повече от 10 до 15 процента, което може да се каже, че е стандартно и годишно актуализиране на цените, отбеляза Илиева. Тя напомни, че пакетните почивки са на цени от миналата година, защото са продадени по ранни резервации - декември-януари, и допълни, че те трудно биха могли да се актуализират с действителните им августовски стойности. Тези стойности ще бъдат платени само от туристи, направили покупки в последния момент.
По традиция за Коледа и Нова година най-предпочитани от българите са топлите дестинации. Европейските дестинации са по-атрактивни за времето преди Коледа за посещение на тематичните базари, а на самата Коледа процентът на хората, които избират да пътуват, е съвсем малък заради традицията за събиране на семейството при посрещането на този празник.
Промените в нагласите за пътувания на българите в чужбина започнаха да стават видими особено след ковид кризата в полза на далечните дестинации, които започват да се превръщат в масов туристически продукт, коментира председателят на ОБТ. Като цяло за българите Азия винаги е била предпочитана за пътуване, а Виетнам, Камбоджа, Тайланд, Бали, Малдивите са сред желаните от сънародниците ни места за новогодишните празници.
Колко ще ни струват новогодишните празници в чужбина
Най-близките до България дестинации, достъпни с автобусно пътуване, са Сърбия, Гърция и Турция и те се очертават като най-бюджетни за посрещането на зимните празници с цени от 600 - 700 лева до 1000 лева на човек. При дестинациите със самолетно пътуване една седмица на човек за новогодишните празници излиза между 1800 лева до 2200 лева, карибски круиз - между 4500 лева - 5000 лева, а към Дубай - около 3000 лева за 8 нощувки с храна и самолетен билет.
