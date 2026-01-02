Mеханик посочи трите най-надеждни кросроувъра

Ето кои са те

В челната тройка на най-надеждните кросоувъри попадат модели на Volkswagen, Toyota и Nissan, докато Range Rover изненадващо отсъства, пише британският вестник Daily Express. Според представителя на автокъщата Oly Autos Уалид именно японските производители доминират в сегмента, измествайки традиционните европейски марки.

„Моят личен фаворит и категоричен номер едно е VW Tiguan – страхотен автомобил, истински кросоувър“, коментира експертът, цитиран от БГНЕС.

Междувременно анализаторите от What Car? отбелязват, че макар Tiguan да се смята за надежден модел, той не оглавява тяхната класация. Според проучването бензиновата версия на Tiguan получава рейтинг за надеждност от 91,9%, докато дизеловият вариант е с малко по-нисък резултат – 88,1%. Въпреки това моделът се представя по-добре от конкуренти като Cupra Formentor, но отстъпва на автомобили като BMW X1 и Lexus NX (произвеждан между 2014 и 2021 г.).

На второ място Уалид поставя Toyota RAV4, която определя като „изключително надеждна и почти неразрушима“, а третата позиция отрежда на Nissan X-Trail. „Това е издръжлив автомобил, удобен за шофиране и много практичен. Като цяло японските производители – Nissan, Toyota и други – оказват сериозен натиск в този сегмент. Това са моите три най-добри избора“, обобщава той.

Изданието Express припомня, че RAV4 получава високи оценки и от други автомобилни експерти, включително от известния механик Scotty Kilmer. По думите му някои собственици могат да изминат над 800 000 километра с този модел, тъй като „никога не е виждал RAV4 да се повреди“.

Оценките за Nissan X-Trail обаче са по-противоречиви. Според експертите на What Car? част от собствениците съобщават за дребни, но повтарящи се проблеми. „Мненията са смесени – много шофьори не срещат никакви затруднения, докато други се сблъскват с различни технически неизправности“, посочват от изданието.

В същото време, въпреки че е сред лидерите на пазара на кросоувъри, Range Rover не попада в челната тройка по надеждност според механиците. Данните на What Car? показват, че Range Rover Sport постига резултат от 92,6% в проучването за надеждност – по-добро представяне спрямо предишни поколения, но все още недостатъчно, за да се нареди сред най-надеждните модели в сегмента.

