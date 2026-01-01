Новата минимална заплата и „малката потребителска кошница“: Колко пъти ще можем да си я позволим от днес?

Минималната работна заплата вече е 620,20 евро

Минималната работна заплата (МРЗ) от днес, 1 януари 2026 г., е 620,20 евро (1213 лева). Това е с 12,6% повече от миналогодишния размер, който беше 1077 лв. По-високият ръст за новата година бе предвиден с постановление на Министерския съвет (МС).

Минималната часова работна заплата ще достигне 3,74 евро (7,31 лева), гласи още решението на МС.

Покупателна способност с новата минимална заплата

Малката потребителска кошница за България през декември е била на стойност около 101 лева или 51,64 евро и включва основни продукти като хляб, мляко, брашно (1 кг), картофи (1 кг), захар (1 кг) и ориз (1 кг).

Ако цената на кошницата се запази на същото ниво, то с новата минимална заплата българите ще могат да закупят продуктите от „малката потребителска кошница“ 12 пъти. За сравнение в Румъния тя може да бъде купена 16,5 пъти, а в Нидерландия –33,4 пъти.

Цени на основни продукти в сравнение с други държави

Сравнение на КНСБ от октомври показва цените на малката потребителска кошница у нас и в други държави от Европейския съюз. Цената на брашното и прясното мляко у нас е най-висока в сравнение с Испания, Франция, Хърватия, Нидерландия, Германия и Румъния.

Средната цена на прясното мляко е 1,79 евро в Германия, 1,37 евро във Франция, а в България е 1,82 евро.

Линията на бедност през 2026 г.

Линията на бедност през 2026 г. ще бъде 390,63 евро (764 лв.), гласи друго решение на МС, взето още през септември м.г. Стойността й ще се повиши с 64,42 евро (или с 19,7%) в сравнение с 2025 г., когато беше 638 лв.

Новият размер на линията на бедност ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-нискодоходните групи от населението. С увеличаването й ще нараснат обвързаните с нейната стойност социални помощи и финансова подкрепа, изплащани по Закона за социално подпомагане, Закона за хората с увреждания и Закона за закрила на детето.

Повишаването на линията на бедност ще подобри и социалната закрила за уязвимите групи, тъй като по-голям брой хора и семейства в нужда ще получават подкрепа от държавата.

