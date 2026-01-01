BGN → EUR
= 0.511292 EUR
БГ Бизнес Новата минимална заплата и „малката потребителска кошница“: Колко пъти ще можем да си я позволим от днес?

Новата минимална заплата и „малката потребителска кошница“: Колко пъти ще можем да си я позволим от днес?

bTV Бизнес екип

Минималната работна заплата вече е 620,20 евро

Минималната работна заплата (МРЗ) от днес, 1 януари 2026 г., е 620,20 евро (1213 лева). Това е с 12,6% повече от миналогодишния размер, който беше 1077 лв. По-високият ръст за новата година бе предвиден с постановление на Министерския съвет (МС).

Минималната часова работна заплата ще достигне 3,74 евро (7,31 лева), гласи още решението на МС.

Вярно ли е, че има риск страната ни да задлъжнее след влизането в еврозоната?

Покупателна способност с новата минимална заплата

Малката потребителска кошница за България през декември е била на стойност около 101 лева или 51,64 евро и включва основни продукти като хляб, мляко, брашно (1 кг), картофи (1 кг), захар (1 кг) и ориз (1 кг).

Ако цената на кошницата се запази на същото ниво, то с новата минимална заплата българите ще могат да закупят продуктите от „малката потребителска кошница“ 12 пъти. За сравнение в Румъния тя може да бъде купена 16,5 пъти, а в Нидерландия –33,4 пъти.

Ryanair с нова важна промяна за пътниците

Цени на основни продукти в сравнение с други държави

Сравнение на КНСБ от октомври показва цените на малката потребителска кошница у нас и в други държави от Европейския съюз. Цената на брашното и прясното мляко у нас е най-висока в сравнение с Испания, Франция, Хърватия, Нидерландия, Германия и Румъния.

Средната цена на прясното мляко е 1,79 евро в Германия, 1,37 евро във Франция, а в България е 1,82 евро.

Как да постигнем финансовите си цели през 2026 г.?

Линията на бедност през 2026 г.

Линията на бедност през 2026 г. ще бъде 390,63 евро (764 лв.), гласи друго решение на МС, взето още през септември м.г. Стойността й ще се повиши с 64,42 евро (или с 19,7%) в сравнение с 2025 г., когато беше 638 лв.

Новият размер на линията на бедност ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-нискодоходните групи от населението. С увеличаването й ще нараснат обвързаните с нейната стойност социални помощи и финансова подкрепа, изплащани по Закона за социално подпомагане, Закона за хората с увреждания и Закона за закрила на детето.

Повишаването на линията на бедност ще подобри и социалната закрила за уязвимите групи, тъй като по-голям брой хора и семейства в нужда ще получават подкрепа от държавата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

