Пазите ли тези играчки? Днес струват до 17 000 евро

Тези предмети будят не само носталгия, но и сериозен интерес сред колекционерите

Играчки и кукли от 80-те и 90-те години на миналия век, които доскоро бяха просто спомен от детството, днес могат да се окажат изненадващо ценни, пише Biznis Kurir. На колекционерския пазар някои от тях се продават за стотици, а в отделни случаи – дори за суми до 17 000 евро.

За мнозина, израснали през този период, споменът за Tamagotchi, Barbie или Furby е свързан с подаръци под елхата и безгрижни години. Днес обаче тези предмети будят не само носталгия, но и сериозен интерес сред колекционери, особено когато са добре запазени и в оригиналната си опаковка.

Furby – интерактивната играчка, която беше истински хит през 90-те години – е сред най-търсените. По-старите модели обикновено се продават за около 100 евро, а екземплярите в оригинална кутия могат да достигнат 250 евро. Редки лимитирани серии обаче са били реализирани за значително по-високи суми.

Сериозен интерес има и към оригиналните миниатюрни кукли Polly Pocket, произвеждани между 1989 и 1998 г. Някои комплекти се търгуват за няколкостотин евро, а особено редки екземпляри достигат цени от над 5000 евро.

Макар куклите Barbie да са били масово разпространени, само определени винтидж и лимитирани модели днес имат висока стойност. Кукли от 80-те и 90-те години се продадат за между 300 и 600 евро, като решаващо значение имат състоянието и оригиналната опаковка.

Колекционерите продължават да търсят и редки карти Pokémon. Докато най-ценните екземпляри достигат милионни евро, дори по-малко известни карти могат да струват десетки хиляди евро, което превръща старите колекции в потенциално ценен актив.

Преди ерата на стрийминг платформите класическите филми на Disney се гледаха на VHS касети. Днес някои оригинални и неразпечатани издания се продават за петцифрени суми. По данни от търгове, цитирани от Biznis Kurir, една такава касета е била продадена за над 17 000 евро.

Оригиналните фигурки Power Rangers от 90-те години също имат колекционерска стойност, особено когато са запазени в комплект и в оригинална опаковка. Дори без кутия те могат да донесат няколкостотин евро на собственика си.

Сред търсените артикули остава и Tamagotchi – дигиталният любимец, който завладя света в края на 90-те години. Стандартните модели днес се продават за около 300 евро, а редките версии могат да достигнат няколко хиляди.

Интерес не липсва и към куклите на популярната група Spice Girls, както и към играчките от Happy Meal на McDonald’s. Пълните серии, особено свързани с Pokémon, Minions или Disney, се търгуват за над 400 евро.

